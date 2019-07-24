Японский рекламный холдинг купил российское агентство People & Screens
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку, в результате которой японский рекламный холдинг Dentsu Aegis Network (DAN) выкупит медийное агентство People & Screens. Об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте регулятора, обратило внимание издание Adindex.
Согласно решению ФАС, кипрская Hullbitt Limited приобрела «права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности» компанией «ААПС МЕДИА». Hullbit Limited – юридическое лицо, представляющее интересы Dentsu Aegis Network в России, а «ААПС МЕДИА» управляет People & Screens.
DAN получит контроль над People & Screens за счет приобретения 67% в ее учредителе – Zenmiko Trading Ltd. В итоге сделки DAN станет владельцем 100%-ной доли в People & Screens.
Мария Донских, CEO Dentsu Aegis Network в России, подтвердила Adindex покупку агентства. Сумму сделки она не раскрыла. По ее словам, Dentsu Aegis Network получила право на приобретение 100% в People & Screens еще осенью 2017 г., когда между компаниями был подписан договор о создании совместного предприятия и агентство стало частью холдинга. Реализация опциона – логичный шаг в истории успешных отношений, подчеркнула Донских. Агентство сохранит свой бренд, команду и продолжит работать в прежнем режиме после покупки, добавила она.
People & Screens было запущено на российском рынке в 2016 г. Его поддерживал DAN. Клиенты агентства получили доступ к ресурсам холдинга в России и за ее пределами.