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Mail.ru Group рассказала о своем выходе на рынок цифровой наружной рекламы

Mail.ru Group до конца 2019 г. начнет продавать цифровую наружную рекламу в партнерстве с Gallery через свою платформу myTarget, рассказала «Коммерсанту» пресс-служба холдинга. Также холдинг планирует запустить продажи цифровых ситибордов и суперсайтов. С августа группа уже продает цифровые билборды Gallery через менеджеров.

Договор с Mail.ru Group подписан на год с возможностью пролонгации, рассказала заместитель гендиректора по стратегическому развитию Gallery Татьяна Абрамова. По ее словам, на начальном этапе будут задействованы цифровые конструкции Gallery в Москве, в ближайшее время – в Санкт-Петербурге.

Условия партнерства стороны не раскрыли.

Ранее на рынок цифровой наружной рекламы вышел «Яндекс». В мае 2018 г. он тоже начал партнерство с Gallery, а в декабре – с Russ Outdoor. Условия сотрудничества также не раскрывались.

У Mail.ru Group и «Яндекса» разные продукты с точки зрения использования данных, пояснили «Коммерсанту» в компаниях. Первая показывает рекламу в реальном времени для автомобилистов, которые находятся в зоне видимости конструкции, используя социально-демографический таргетинг. Вторая использует социально-демографические данные уже по итогам кампании для аналитики и ретаргетинга, но не ориентируется на них изначально.