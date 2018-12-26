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«Яндекс» выбрал нового партнера для продажи наружной рекламы

«Яндекс» начнет продажу наружной рекламы на цифровых билбордах Russ Outdoor. Об этом «Коммерсанту» сообщила интернет-компания, информацию подтвердил оператор наружной рекламы.

Свободные слоты рекламных поверхностей будут представлены на аукционах в реальном времени. Коммерческие условия сотрудничества «Яндекс» не раскрыл. Russ Outdoor пояснил: партнерство будет строиться на условиях разделения выручки.

Аналогичное партнерство в мае 2018 г. «Яндекс» заключил с оператором Gallery. Интернет-компания отметила, что по прошествии семи месяцев довольна результатами сотрудничества и видит интерес со стороны рекламодателей.

По подсчетам «ЭСПАР-аналитик», по состоянию на конец ноября в 50 крупнейших российских городах — 848 цифровых билбордов, из них в Москве — 407. Лидерство — у Gallery (177 штук), второе место занимает Russ Outdoor (112 штук), третье — «Дизайнмастер» (102 штуки). Рынок цифровых билбордов по итогам 11 месяцев года составил 5,3 млрд руб., рост год к году составил 65%.