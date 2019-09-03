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Veon будет покупать активы и технологии вне телекома

Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома», владеет брендом «Билайн») обновил стратегию и планирует в ближайшие годы сосредоточиться на покупке активов и разработке технологий вне телекоммуникационной отрасли, говорится на сайте компании.

Veon интересуют активы и технологии с привлечением больших данных и искусственного интеллекта. Компания планирует работать по трем направлениям – «Будущие активы», «Новые сервисы» и «Связь». Первое направление открывает для холдинга возможности роста в смежных областях, говорится в сообщении.

В июле Veon объявила о создании нового дивизиона Veon Ventures, который займется развитием цифровых продуктов вне телекоммуникационной сферы.

47,9% акций холдинга Veon принадлежит LetterOne миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Михаила Кузьмичева. Еще 19,7% у норвежской Telenor, 8,3% принадлежит голландской Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor. 24,1% акций находятся в свободном обращении. C 2020 г. Veon планирует направлять на дивиденды 50% от свободного денежного потока.