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Глава комитета Госдумы Ямпольская объявила об уходе из газеты «Культура»

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, возглавлявшая последние три года редакционный совет газеты «Культура», объявила о своем уходе с этого поста. Анонсированное в середине августа возвращение на должность главного редактора газеты не состоится, говорится в заявлении депутата на ее странице в Facebook.

Свое решение Ямпольская объяснила возможной сменой издателя газеты. Такая необходимость возникла, как сообщает она со ссылкой на одного из акционеров газеты, в силу «объективных экономических факторов». Новым издателем, как утверждает Ямпольская, может стать «Российский фонд культуры», одним из учредителей которого является Минкультуры.

«Поскольку среди учредителей РФК присутствует федеральный орган исполнительной власти, считаю для себя как для председателя комитета Госдумы по культуре неэтичным при подобных обстоятельствах занимать в газете любые руководящие посты», – отмечается в заявлении Ямпольской. «Ведомости» запросили комментария Минкультуры.

Елена Ямпольская была назначена главным редактором газеты «Культура» в декабре 2011 г. После избрания депутатом Госдумы в сентябре 2016 г. она покинула этот пост и возглавила редакционный совет издания. Учредителем газеты «Культура», согласно данным Роскомнадзора, является АО «Редакция газеты «Культура». В 2018 г. выручка АО «Редакция газеты «Культура» по РСБУ, согласно данным СПАРК, составила 55,3 млн руб., убыток от основной деятельности – 102,2 млн руб., чистый убыток составил почти 110 млн руб.