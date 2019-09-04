Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов

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Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post. Компания свяжет эти данные с аккаунтами клиентов и их платежными данными, так что расплачиваться можно будет жестами. Представитель пресс-службы Amazon отказалась комментировать New York Post эту информацию.
Сканеры под кодовым названием «Орвилл» будут установлены в магазинах к началу будущего года, уточняет Business Insider. Пользователям не нужно будет прикасаться к поверхности сканирования. Все необходимые параметры система считает с помощью технологии сканирования глубины и компьютерного зрения. Amazon ожидает, что внедрение системы позволит покупателям намного быстрее оплачивать покупки. На оплату кредиткой на кассе уходит от трех до четырех секунд, сканирование руки займет менее 300 миллисекунд.
Пока технологию тестируют сотрудники нью-йоркского офиса Amazon. Новое устройство используется в торговых автоматах офиса. С его помощью можно купить газированные напитки, чипсы, батончики и зарядные устройства для телефонов. По словам источника, система определяет покупателя с точностью до 0,0001%. Но инженеры компании пытаются повысить точность устройства до 0,000001% перед запуском.
В 2015 г. Amazon получил патент на другую подобную систему, которая для идентификации покупателей сканирует их уши. В патентной заявке предлагалось использовать эту технологию в качестве альтернативы распознаванию лиц и отпечатков пальцев для разблокировки смартфонов.
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Минтранс подготовил проект приказа об отмене досмотра транзитных пассажиров внутренних авиалиний. Об этом на ВЭФ сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова, передает «Интерфакс».
Отмен предполетного досмотра снизит риск опоздания пассажиров на рейс, отметила Петрова. Эта мера также позволит сэкономить аэропортам и авиакомпаниям, добавил гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский: первым не придется строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потоков, а для вторых снизится время разворота самолета и стыковки рейсов.
В Великобритании до 2022 г. планируется снять ограничения на провоз в самолетах жидкостей в любых объемах. Это позволят сделать 3D-сканеры багажа, которыми планируется оборудовать все главные аэропорты страны.
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Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс». В противном случае издание может лишиться аккредитации от Министерства иностранных дел России.
«Есть и другие рычаги – мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они [ее] приостановили или лишили вообще полностью их отдельных корреспондентов», – заявил он.
Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффман ранее направил Пискареву письмо, в котором пояснил, что не видит правовой возможности участвовать в работе комиссии российского парламента, поскольку медиакорпорация подотчетна надзорным органам Германии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обвинял издание Deutsche Welle во вмешательстве в дела России. МИД России пояснял, что вмешательством могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.
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Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон намерен провести всеобщие досрочные выборы в парламент 15 октября. Об этом он заявил, выступая перед парламентом, трансляция есть на его сайте. По словам Джонсона, досрочные выборы возможны в том случае, если будет принят законопроект о переносе Brexit.
Накануне, 3 сентября, Джонсон потерял большинство в британском парламенте после того, как консерватор Филлип Ли сообщил, что покидает партию и вступает в ряды либеральных демократов. Он объяснил, что уходит из-за беспринципности методов консерваторов, которыми они пытаются добиться жесткого Brexit.
28 августа королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение Джонсона приостановить работу парламента с 9–12 сентября по 14 октября. Позднее начало работы парламента означает, что у депутатов почти не останется времени, чтобы внести свой вклад в работу над условиями Brexit.
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что законопроект об экстрадиции в материковый Китай будет официально отозван. Он стал причиной начала массовых протестов в стране.
Ранее Лам заявляла, что работа над законопроектом приостановлена, но протестующие требовали однозначно отозвать его. Они также сформулировали еще четыре основных требования к властям: отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание арестованных участников, создание независимой комиссии для оценки действий полицейских и введение всеобщего избирательного права. Однако Лам на данный момент отказалась их выполнить. По ее словам, прекратить уголовное преследование арестованных протестующих невозможно, так как это нарушает принципы верховенства закона и независимости минюста, а дискуссия о демократизации должна вестись в рамках правовых рамок и без дальнейшей поляризации общества.
Активист Джошуа Вонг, задержанный на прошлой неделе, написал на своей странице в Twitter, что заявление Лам было сделано слишком поздно. Власти Гонконга должны выполнить все пять требований протестующих, считает он.
Протесты в Гонконге начались в июне. За время их проведения были задержаны более 1200 человек.
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Авиакомпания S7 Airlines (входит в S7 Group) за месяц собрала средства на посадку 1 млн деревьев в Сибири, где с первой половины июля горят леса. Об этом говорится на сайте перевозчика.
S7 Airlines перечисляла с каждого проданного авиабилета на рейсы по сибирским направлениям 100 руб. Деревья планируется высадить за два года: сначала в Коченевском районе Новосибирской области, а после – в Иркутской области. Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области уже выделена территория посадки, отмечает авиакомпания. За развитием проекта можно будет следить на сайте s7.ru.
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались в первой половине июля, до сих пор их не удалось полностью потушить. Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд руб., а общую площадь горящих лесов – в более 1,1 млн га. Greenpeace оценивал площадь лесных пожаров в 4 млн га. Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным: «Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края (пожары в регионе – на фото), которые не приняли мер по тушению пожаров
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ФБУ «Авиалесоохрана»/ ТАСС
Площадь возгорания увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях, сообщали в МЧС
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Пресс-служба НТЦ «Космические решения»/ ТАСС
Самая тяжелая ситуация сложилась на территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии
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ФБУ «Авиалесоохрана» / РИА Новости
Премьер Дмитрий Медведев поручил правоохранителям проверить, могли ли пожары в Сибири быть устроены специально: для сокрытия незаконной заготовки древесины
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МЧС
До 3 августа должна быть представлены предложения о финансировании МЧС, Минобороны и регионов из резервного фонда правительства
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МЧС
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 млн га (на фото – Якутия)
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Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Крушение произошло 3 сентября во время планового тренировочного полета. Самолет был без боекомплекта, он упал в безлюдной местности в 38 км к юго-западу от Буденновска. После падения воздушное судно взорвалось.
Су-25УБ – бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик, разработанный в первой половине 1970-х гг. в опытном конструкторском бюро «Сухого» в Москве. Его используют для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.
По данным ТАСС, с 2000 г. со штурмовиками Су-25 российских вооруженных сил и морской авиации ВМФ России произошло девять происшествий с полным разрушением самолетов (без учета инцидента, произошедшего 3 сентября 2019 г.). Среди них пять катастроф с пятью погибшими. Также в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате погибли 10 летчиков. Ранее агентство «РИА Новости» сообщало, что пилоты могли выжить, так как их тела обнаружили на месте крушения не сразу.
Бизнес
Новости
«Вкусвилл» планирует открыть магазины в Европе и Китае
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Российский ритейлер «Вкусвилл» планирует открыть магазины во Франции, Нидерландах и Китае, сообщает Reuters со ссылкой на основателя сети Андрея Кривенко.
«У нас уже серьезно продвигается проект "Вкусвилл" в Париже. Я думаю, в ближайшее время мы там появимся», – сказал Кривенко. Предприниматель уточнил, что открытие первого магазина за пределами России может состояться в 2020 г.
«Вкусвилл» в последний год начал развиваться за пределами родного московского рынка. Его магазины открылись в Петербурге, Белгороде, Брянске, Воронеже, Казани, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах. Всего в сети ритейлера около 1000 точек. «Все, что мы сделали, – это сотни разных экспериментов. Мы вообще не чувствуем, что с кем-то конкурируем», – отметил Кривенко.
Кроме того, компания рассматривает первичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Компания также не исключает возможности размещения акций на Московской бирже, отметил он.
«Вкусвилл» ожидает роста выручки в этом году примерно на 60%, отмечает агентство. «Вкусвилл» может стать первым российским ритейлером, выходящим на IPO после сети гипермаркетов «Лента», которая разместила акции на Лондонской бирже в 2014 г. Проведение IPO возможно в начале 2021 г., заявил агентству источник, близкий к акционеру «Вкусвилла», инвестфонду Baring Vostok. Пресс-служба фонда отметила, что решение об IPO пока не принято. Baring Vostok владеет 12% акций «Вкусвилла», а остальные 88% принадлежат Кривенко и его команде, указывает издание.
Политика
Новости
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про него в Telegram-канале
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Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук написал заявление в полицию из-за мемов про него, опубликованных в Telegram-канале «Ворсин мемы», сообщает издание «ДВ-новости». В пресс-службе администрации города эту информацию подтвердили. Однако о деталях расследования сообщить отказались.
Мемы о Кравчуке появились в Telegram-канале 10 августа 2018 г. Тогда чиновник участвовал в выборах главы Хабаровска. Часть мемов были связаны с ним, а часть с другими политиками региона. С начала 2019 г. в канале появились шесть мемов c политиком. К примеру, на одном из них агитационный плакат Кравчука напечатан на рулоне туалетной бумаги. По данным на 4 сентября, на канал подписаны 110 человек.
По данным издания, накануне к местному активисту штаба Навального Алексею Ворсину приходили сотрудники полиции. Они интересовались, имеет ли он отношение к публикациям. Ворсин сообщил, что «Ворсин мемы» – это не его Telegram-канал. В этом году оппозиционер пытался стать кандидатом в депутаты в гордуму Хабаровска. Однако он не смог пройти фильтр избиркома. Кравчук вступил в должность мэра 25 сентября 2018 г.
Политика
Новости
Экономист Сергей Гуриев поддержал «Умное голосование» Навального
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Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев поддержал стратегию «Умного голосования». Видео с его обращением придерживаться «Умного голосования» на ближайших выборах в Мосгордуму опубликовала юрист ФБК Любовь Соболь.
По словам Гуриева, любой способ координированно высказать свое недовольство властью является серьезным ударом по ней, «Умное голосование» – мощный подход к тому, как можно противостоять власти. Работа ФБК привела к тому, что «Единая Россия» боится идти на выборы открыто, считает Гуриев: «Сегодня бренд "Единая Россия" – это не актив, это пассив. Поэтому кандидаты от "Единой России" стараются выдвигаться как независимые кандидаты. Они не хотят ассоциировать себя с этим брендом». То, что «Единая Россия» не идет на выборы как партия, – уже причина для оптимизма для оппозиционных политиков и избирателей, уверен экономист.
Стратегия «Умного голосования» предполагает, что избиратели должны проголосовать на выборах в Мосгордуму за самого популярного в своем округе кандидата, не поддержанного «Единой Россией». По словам Навального, в Мосгордуму нужно провести 45 депутатов, «среди которых будет 5–6 нормальных, 1–3 отличных», а остальные «хотя бы не единороссы». Навальный для своих сторонников запустил сайт, где, указав адрес регистрации, можно узнать, за какого кандидата нужно голосовать по стратегии «Умного голосования». Например, в округе № 43 – за Сергея Митрохина из «Яблока», в округе № 5 – за Анастасию Удальцову.
Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов. В частности, Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову. Из-за этого в Москве с середины июля и в течение августа проходили акции протеста. Всего в Мосгордуму было не зарегистрировано 57 кандидатов.
Сергей Гуриев, один из самых известных экономистов за рубежом, возглавлял Российскую экономическую школу. В 2013 г. он стал свидетелем по так называемому «делу экспертов»: Гуриев участвовал в подготовке доклада для президентского совета по правам человека, в котором усомнился в законности второго дела ЮКОСа. СК заподозрил авторов доклада в получении денег от бывших акционеров компании. В том же году Гуриев эмигрировал во Францию после того, как в его кабинет пришли с обысками. Гуриев с осени 2016 г. по август 2019 г. занимал пост главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития, сейчас – профессор экономики Sciences Po.
«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму
Максим Стулов / Ведомости
Комиссии не допустили до выборов в Мосгордуму 13 оппозиционных кандидатов, которые собрали подписи в поддержку своего выдвижения. Среди них глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин (избирательной округ №45)
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сняты с выборов пять из восьми выдвиженцев «Яблока», в том числе правозащитник и член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин (округ №11)
2/8
Максим Стулов / Ведомости
У избиркома возникли претензии к документам депутата муниципального округа Тимирязевский и кандидата в округе №9 Юлии Галяминой (избрана от «Яблока»)
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Сергей Портер / Ведомости
Дмитрий и Геннадий Гудковы (округа №2 и №5) также не смогли собрать подписи избирателей, которые устроили бы проверяющих
4/8
Максим Стулов / Ведомости
Александр Соловьев (округ №3), который во время работы Дмитрия Гудкова депутатом Госдумы помогал ему в качестве юриста, также не будет кандидатом в депутаты. Сейчас он возглавляет московское отделение Партии перемен
5/8
Евгений Разумный / Ведомости
Забраковали подписи юриста ФБК Любови Соболь (округ №43). В 2014 г. она сама сняла кандидатуру с выборов и не стала сдавать подписи граждан, чтобы не делиться базой сторонников с мэрией
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Отказано в регистрации директору ФБК Алексея Навального Ивану Жданову, который выдвинулся в округе №21: там от КПРФ баллотируется один из спонсоров партии – Вадим Кумин
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Андрей Гордеев / Ведомости
На выборах осталось шесть кандидатов, которых причисляют к независимым. Самый известный среди них – «яблочник» и депутат Мосгордумы трех созывов Евгений Бунимович, ныне уполномоченный по правам ребенка в Москве (округ №6). Еще трое – Максим Круглов от «Яблока» и самовыдвиженцы Сергей Цукасов и Дмитрий Клочков – баллотируются друг против друга в одном округе (№14)
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам намерена отозвать законопроект об экстрадиции в материковый Китай, который стал причиной начала массовых протестов в июне, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Правда, неясно, позволит ли это остановить протесты, ведь их участники теперь выдвигают дополнительные требования, отмечает газета.
Ранее власти Гонконга приостановили работу над законопроектом, Лам заявляла, что поправки об экстрадиции «мертвы». Однако жители требовали однозначно отозвать его.
В ходе массовых акций, которые в последние недели нередко сопровождались все более ожесточенными столкновениями с полицией, сформировались еще четыре основных требования: отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание арестованных участников, создание независимой комиссии для оценки действий, а также требование демократизации – роспуск законодательного собрания и введение подлинного всеобщего избирательного права (сейчас глава администрации Гонконга, например, выбирается в Пекине из представленных властями города кандидатов).
Ранее Лам уже хотела отозвать законопроект об экстрадиции, но власти Китая запретили ей выполнять какие-либо требования протестующих, сообщало в конце августа агентство Reuters со ссылкой на людей, напрямую знакомых с ситуацией. Попытка отозвать законопроект сейчас направлена на то, чтобы ослабить поддержку протестов среди населения города, отмечает WSJ. В Гонконге, который до 1997 г. находился под властью Великобритании, действуют независимые юридическая и судебная системы, чего нельзя сказать о материковом Китае.
Фондовый индекс Hang Seng подскочил в среду на 4% на новостях о планах Лам.
Между тем, во вторник китайское Управление по делам Гонконга и Макао впервые заявило, что имеет право в одностороннем порядке объявить в городе чрезвычайное положение, если протесты, которые в Пекине уже сравнивают с цветными революциями, не прекратятся. В выходные демонстранты снова нарушили работу аэропорта, а в начале недели тысячи студентов бойкотировали начало занятий; забастовку провели рабочие. Управление по делам Гонконга и Макао обнародовало ряд мер, которые могут быть предприняты для борьбы с протестами: в их числе запрет на ношение масок, наказание преподавателей, поддерживающих протестующих студентов, и введение в школах уроков патриотического воспитания.
Пекин уже пытался ввести патриотическое воспитание в 2012 г.; это вызвало массовые протесты среди молодежи и внесло вклад в формирование нового поколения политических активистов, которые стали одними из основных участников событий нынешнего лета, отмечает WSJ.
Чем похожи протесты в Москве и Гонконге
Thomas Peter / Reuters
«Гонконг больше небезопасен. "Полицейские силы" могут напасть на любого без последствий», – надпись на плакате протестующих в аэропорту Гонконга. Аналогичное ощущение в Москве. «ОМОН – хозяин города. Потому что только у ОМОНа демонстрации согласованные, своевременные, санкционированные. И ОМОН стоит, где хочет, и ходит, где хочет, и паркуется, где хочет. И еще метелит всех остальных», – заявил на митинге 10 августа журналист Леонид Парфенов
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Issei Kato / Reuters
Кадры, на которых женщина из-за действий полицейских получила травму лица в районе правого глаза (на фото), вызвали такое же возмущение в Гонконге, как съемка, где в Москве полицейские бьют Дарью Сосновскую в живот и по голове
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Kin Cheung / AP
Медики гонконгских больниц устроили сидячую забастовку, заклеив глаз в знак поддержки пострадавшей. Также протестующие носят плакаты с надписью «Око за око». В Москве с осуждением действий полицейских, бивших Сосновскую, выступили некоторые знаменитости
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Issei Kato / Reuters
Жестокость действий полиции ведет к новым протестным акциям. В Гонконге они продолжаются с начала июня, самые крупные собирали 1–2 млн человек. В Москве у протестов три составляющие, говорил «Ведомостям» политолог Михаил Виноградов. Одна из них – подчеркнутая радикализация действий власти, «выходящая за представления о букве закона и здравого смысла и порождающая моральную мобилизацию»
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Vincent Thian / AP
Массовость протеста растет в том числе из-за того, что власти обоих городов не хотят обсуждать возникший кризис с недовольными гражданами. Гонконгские однозначно не отказались от законопроекта об экстрадиции в Китай. В Москве две другие составляющие протеста – потребность в реанимации Болотной как широкого движения и дискомфорт более молодых поколений из-за «несоответствия формальной и фактической составляющей при реализации демократических процедур», считает Виноградов
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Tyrone Siu / Reuters
Столкновения в Гонконге носят гораздо более конфронтационный характер. Полиция применяет газ (на фото в аэропорту), резиновые пули, водометы. Протестующие вступают в драки с полицейскими, блокируют передвижение их транспорта. «Многие чувствуют, что у них нет другого выхода, кроме как вступить в физическую конфронтацию, чтобы заставить режим услышать жителей Гонконга», – сказал WSJ Джеффри Нго из продемократического движения Demosisto
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Thomas Peter / REUTERS
После драк в аэропорту во вторник, когда, в частности, демонстранты долго избивали человека, которого сочли полицейским под прикрытием, и связали журналиста из Китая, у которого нашли футболку с надписью «Я люблю полицию Гонконга», некоторые в среду принесли публичные извинения (на фото)
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Thomas Peter / Reuters
В Гонконге арестованных демонстрантов обвиняют в участии в массовых беспорядках. Аналогичные обвинения предъявляются и в Москве: по этому делу проходят 14 человек, часть из них обвиняют также в применении насилия к представителям власти
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Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
«Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», – сказал министр. О возможных сроках сокращения рабочей недели он не сообщил. Сейчас необходимо сконцентрироваться на повышении доходов населения и «решать задачи поэтапно», пояснил Орешкин.
Ранее предположение о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в России высказал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, из-за технологического прогресса в будущем сократятся не только рабочее время, но и рабочие места. В качестве примера премьер привел Новую Зеландию, которая уже ввела четырехдневную рабочую неделю. В августе с предложением сократить рабочую неделю в Минтруд обратились независимые профсоюзы. Они предлагали сохранить зарплаты на прежнем уровне.
Некоторые компании, в том числе российские, используют четырехдневную рабочую неделю для сокращения издержек. В 2017 г. «Автоваз» ввел неполную неделю для сохранения численности сотрудников на фоне снизившегося спроса. Сокращенный режим работы также ранее использовали заводы «Камаз» и УАЗ.