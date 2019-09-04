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Аpple запатентовала ремешок для часов, идентифицирующий пользователя по запястью

Аpple запатентовала ремешок для Аpple Watch, позволяющий определять пользователя по коже и отпечатку запястья, сообщает TechCrunch. У новых браслетов появится инфракрасное излучение, с помощью которого устройства будут идентифицировать пользователей для разблокировки. Сейчас для разблокировки Apple Watch требуется ввести пароль.

Также компания запатентовала технологию, которая позволит автоматически затягивать ремешок, если часы начнут спадать. Еще одно нововведение касается отображения на ремешке информации с дисплея телефона: о входящих сообщениях или о событии в календаре.

Аpple Watch выпускаются с сентября 2014 г., средняя стоимость гаджета варьируется от 23 000 до 34 000 руб.

Ранее сегодня стало известно, что Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон. Он станет первым бюджетным телефоном от Apple с 2016 г., когда компания представила iPhone SE. 10 сентября Apple проведет презентацию, на которой может представить сразу три новых модели iPhone – они будут развитием iPhone XR, XS и XS Max, выпущенных в 2018 г.