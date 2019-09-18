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Сервис онлайн-бронирования Bookform интегрируют в «Яндекс.Карты»

Система онлайн-записи и работы с клиентами для бизнеса Bookform присоединилась к «Яндекс.Картам», сообщает пресс-служба «Яндекса». Bookform позволяет осуществлять бронирование и онлайн-запись, к расписанию можно подключить оплату, скидки и промокоды. Сервисом пользуются рестораны, салоны красоты, медицинские центры, автомастерские, организаторы детских праздников, коворкинги и другие компании.

«Чтобы расписание услуг с Bookform попало на "Яндекс.Карты", не нужно ничего делать: оно автоматически появится на карточке организации», – говорится в сообщении. В будущем владельцы компаний смогут настраивать расписание в личном кабинете «Яндекс.Справочника», также там появятся другие возможности, в том числе учет заказов, аналитика финансовых показателей и заполняемости бизнеса. Настройка и публикация расписания на «Яндекс.Картах» будет бесплатной для предпринимателей, комиссия с заказов взиматься не будет.

Для бизнеса онлайн-бронирование станет важным способом привлечения клиентов, считает Роман Чернин, руководитель геосервисов «Яндекса». Bookform будет развивать бронирование в мобильных «Яндекс.Картах» и других площадках, интересных малому бизнесу, отмечается в сообщении.

«Яндекс.Карты» – один из крупнейших городских сервисов. В среднем в месяц пользователи около 158 млн раз открывают карточки организаций на «Яндекс.Картах», отметили в пресс-службе.