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Rambler подал иск к Mail.ru Group из-за трансляций Английской премьер-лиги

ООО «Рамблер интернет холдинг», входящее в Rambler Group, подало в Мосгорсуд иск о защите авторских и (или) смежных прав в интернете к структуре Mail.Ru Group – ООО «Мэйл.ру груп». Об этом свидетельствуют данные в картотеке Мосгорсуда, обратил внимание РБК. Иск был подан 26 августа и принят к производству 2 сентября. Первая беседа назначена на 27 сентября.

До этого, 13 августа, Мосгорсуд по заявлению ООО «Рамблер интернет холдинг» принял определение об обеспечительных мерах в отношении 15 сайтов, которые, по мнению компании, нелегально транслировали матчи Английской премьер-лиги. Роскомнадзору суд поручил ограничить доступ к этим сайтам. Среди них – https://ok.ru. Это сайт социальной сети «Одноклассники», входящей в Mail.Ru Group.

В реестре нарушителей авторских прав, который ведет Роскомнадзор, сайта «Одноклассников» нет.

По антипиратскому законодательству подаче иска должно было предшествовать заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер, напомнил РБК. Роскомнадзор в соответствии с решением суда должен был уведомить об обеспечительных мерах хостинг-провайдеров, а те – обратиться к владельцам сайтов с требованием удалить спорный контент. Если последнего не произошло, сайты должны были заблокировать операторы связи.

Как заявил пиар-директор «Одноклассников» Сергей Томилов, на момент получения уведомления от Роскомнадзор по данной ситуации контент уже был заблокирован. Директор по связям со СМИ Rambler Group Александр Дмитриев сказал, что иск подан, так как интернет-компании не удалось договориться с «Одноклассниками»: количество нелегального контента в соцсети по Английской премьер-лиге «превышает все разумные количества», а механизмы блокировки нарушителей неэффективны.

О приобретении эксклюзивных прав на трансляцию в России матчей Английской премьер-лиги Rambler Group объявила в апреле. Контракт действует три года начиная с сезона 2019–2020 гг. Основная площадка – онлайн-кинотеатр Okko.