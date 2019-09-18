Оператор WiFi в метро извинился за сообщения с призывами «спасать Россию»
Оператор WiFi в московском метро – «Максима телеком» – извинился за рассылку пользователям push-уведомлений с призывом спасать Россию. «Часть наших пользователей сегодня получили через push бессмысленное текстовое сообщение. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем точные причины», – говорится в сообщении компании в Twitter. В нем подчеркивается, что приложение MT_FREE, через которое осуществлялась рассылка, не было взломано.
Ранее пользователи, у которых было установлено приложение MT_FREE, начали получать push-уведомления, призывающие спасать Россию. Некоторые получатели этих сообщений опубликовали скриншоты в социальных сетях.
«Максима телеком» – российская технологическая компания, оператор WiFi в московском метро. Также «Максима телеком» управляет единой городской сетью WiFi в Москве, сетями на городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах России.