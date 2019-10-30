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Nikkei: Apple выпустит iPhone с поддержкой 5G в следующем году

Apple попросила производителей своих устройств создать iPhone с поддержкой 5G, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, три модели, которые будут представлены в 2020 г., оснастят также самыми продвинутыми процессором и экраном.

Всего Apple планирует отгрузить 80 млн устройств, говорит один из них. Другой отмечает, что компания «поставила себе агрессивную цель по продажам».

Как пишет Nikkei Asian Review, Apple надеется таким образом сместить Huawei со второй строчки среди производителей смартфонов. И эта китайская компания, и крупнейший производитель смартфонов Samsung уже выпустили телефоны с поддержкой 5G. Если Apple представит свой смартфон с поддержкой 5G, это с высокой вероятностью ускорит развитие соответствующей инфраструктуры в мире, особенно за пределами Китая, который уже сделал крупные вложения в развитие технологии, пишет издание.

То, что Apple в 2020 г. представит iPhone с поддержкой 5G, предсказывал и аналитик группы TF International Securities Минг-Чи Куо. Он известен своими точными прогнозами относительно планов Apple.

Во время презентации в этом году Apple представила новый ряд iPhone – бюджетную модель iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они поддерживают 4G.