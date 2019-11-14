Основатель Wikipedia создал конкурента Facebook и Twitter

Пользователи могут размещать в WT: Social ссылки на статьи и обсуждать их в ленте новостей в стиле Facebook. Темы варьируются от политики и технологий до тяжелого металла и пчеловодства. В то время как алгоритмы Facebook и Twitter гарантируют, что посты с наибольшим числом комментариев и лайков будут выше в лентах пользователей, WT: Social в первую очередь поднимает новые материалы. Позже WT: Social планирует добавить кнопку, которая позволит пользователям рекомендовать другим качественный контент.