Основатель Wikipedia создал конкурента Facebook и Twitter
Уэйлс пояснил, что позаимствовал бизнес-модель новой соцсети у Wikipedia. WT: Social будет существовать на пожертвования пользователей, что позволит ей работать без рекламы. По мнению Уэйлса, эта схема может сработать, поскольку новое поколение потребителей готово платить за «значимый» контент в интернете. Об этом говорит успех подписок на Netflix, Spotify и The New York Times, отметил основатель Wikipedia.
WT: Social была запущена в октябре, за месяц число пользователей соцсети приблизилось к 50 000. Пока в компании, которая занимается развитием соцсети, работают всего несколько человек, в том числе разработчики и менеджер сообщества. Уэйлс добавил, что не привлекал денег на запуск проекта и «начал с нуля». «Я хочу самостоятельно контролировать расходы», – пояснил он.
Пользователи могут размещать в WT: Social ссылки на статьи и обсуждать их в ленте новостей в стиле Facebook. Темы варьируются от политики и технологий до тяжелого металла и пчеловодства. В то время как алгоритмы Facebook и Twitter гарантируют, что посты с наибольшим числом комментариев и лайков будут выше в лентах пользователей, WT: Social в первую очередь поднимает новые материалы. Позже WT: Social планирует добавить кнопку, которая позволит пользователям рекомендовать другим качественный контент.