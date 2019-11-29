ИТМО выдвинет в совет директоров нового фонда «Яндекса» своего ректора

С советом директоров этого фонда «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также сможет временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Яндекса», отмечал, что эта схема была в подробностях согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства. Собрание акционеров «Яндекса», на котором будет одобрено введение в корпоративную структуру этого фонда, пройдет 20 декабря.