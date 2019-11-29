ИТМО выдвинет в совет директоров нового фонда «Яндекса» своего ректора
Национальный исследовательский университет ИТМО выдвинет кандидатом в совет директоров создаваемого «Яндексом» «Фонда общественных интересов» ректора Владимира Васильева, сообщает пресс-служба вуза.
Фонд общественных интересов будет создан в соответствии с новой структурой управления «Яндексом», о создании которой компания сообщила 18 ноября. В совет директоров фонда войдут помимо представителя ИТМО еще 10 человек: от Высшей школы экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета, три независимых директора из РСПП, Школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы, а также гендиректор и основатель группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож, управляющий директор — Тигран Худавердян и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.
Человек, близкий к акционерам «Яндекса», объяснял «Ведомостям», что представители вузов прямо обеспечат соблюдение интересов государства в фонде. Кандидаты в совет от них будут согласованы с администрацией президента, уточнял другой источник «Ведомостей».
С советом директоров этого фонда «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также сможет временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Яндекса», отмечал, что эта схема была в подробностях согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства. Собрание акционеров «Яндекса», на котором будет одобрено введение в корпоративную структуру этого фонда, пройдет 20 декабря.