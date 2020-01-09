Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Сумма сделки – $5 млрд. Ее закрытие запланировано на I квартал. Точную оценку состояния Тимашева и Баронова издание пока не приводит, отмечая лишь, что в прошлом году оно оценивалось в $700 млн у каждого. Оба входят в список 200 богатейших россиян по версии Forbes с 2017 г.