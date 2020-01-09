Американский инвестфонд купил основанного россиянами IT-разработчика за $5 млрд
Американский инвестфонд Insight Venture Partners купил швейцарскую компанию Veeam Software – ее создали россияне Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Сумма сделки составила $5 млрд, сообщили представители компании. Стороны планируют закрыть сделку в I квартале 2020 г.
По условиям сделки штаб-квартира Veeam переедет в США, а Баронов и Тимашев покинут совет директоров компании. Вместо Баронова гендиректором компании станет Уильям Ларджент, сейчас он исполнительный вице-президент по операционной деятельности. Представители фонда, Баронов и Тимашев не ответили на запрос «Ведомостей».
Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 000 клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира, три из них в России: один в Москве и два в Санкт-Петербурге. В них работают подразделения продаж и маркетинга, а в Петербурге расположен центр исследований и разработок.
В начале 2019 г. Veeam Software уже привлекла инвестиции от Insight Venture Partners. Соинвестором тогда стал пенсионный фонд Канады Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Сумма сделки составила $500 млн. По данным Crunchbase, компания также привлекала средства от Insight Venture Partners еще и в 2013 г., но сумма не раскрывалась.
В 2019 г. «Ведомости» писали, что после инвестиций Insight Venture Partners и CPPIB Veeam можно было оценить в $3,6–4,3 млрд. До сделки компания могла стоить $3,1–3,8 млрд, а в ходе раунда инвестиций фонды могли получить 12–14% акций Veeam.
Так как доли фонда в сделках не назывались, оценить долю Тимашева и Баронова после продажи компании сложно. «С учетом сложности сделки непросто оценить, все ли средства будут направлены на выкуп акционеров или же часть пойдет в компанию, – объясняет инвестиционный директор РВК Алексей Басов. – По всей видимости, большая часть кэша все же пойдет на выкуп основателей, а следующим шагом в развитии компании может стать подготовка к IPO».
По данным самой компании, ее годовой доход составляет более $1 млрд. Мультипликатор для таких компаний составляет 4–8, знает один венчурный инвестор, значит, когда год назад фонды вкладывали $500 млн, они оценили Veeam не менее чем в $4 млрд. За эти деньги инвесторы могли получить 10–15% акций компании, предполагает он, но нужно еще учесть, что при продаже основатели оставляют опцион для сотрудников. Обычно на это идет до 10% акций, говорит экс-директор по инвестициям международного венчурного фонда Maxfield Capital Алексей Тукнов. По его подсчетам, в каждом инвестраунде размытие капитала не превышало 20%. Таким образом, с учетом предыдущих раундов и опционов для сотрудников у основателей могло остаться около 50% акций компании.
«Скорее всего, на выходе основатели компании имели 40–60%, – рассуждает сооснователь сервиса Carprice и управляющий партнер CarMoney Эдуард Гуринович. – Обычно инвесторы дают $500 млн, забирая блокпакет акций, а значит, год назад компания, скорее всего, стоила $1–1,5 млрд».
Тимашева и Баронова с Insight Venture Partners связывают долгие партнерские отношения: еще в 2001 г. их компания Aelita Software получила от фонда $10 млн в обмен на чуть более трети акций. В 2004 г. основатели продали компанию за $115 млн, а фонд получил $47 млн.