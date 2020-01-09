Американский инвестфонд купил основанного россиянами IT-разработчика за $5 млрд

По данным самой компании, ее годовой доход составляет более $1 млрд. Мультипликатор для таких компаний составляет 4–8, знает один венчурный инвестор, значит, когда год назад фонды вкладывали $500 млн, они оценили Veeam не менее чем в $4 млрд. За эти деньги инвесторы могли получить 10–15% акций компании, предполагает он, но нужно еще учесть, что при продаже основатели оставляют опцион для сотрудников. Обычно на это идет до 10% акций, говорит экс-директор по инвестициям международного венчурного фонда Maxfield Capital Алексей Тукнов. По его подсчетам, в каждом инвестраунде размытие капитала не превышало 20%. Таким образом, с учетом предыдущих раундов и опционов для сотрудников у основателей могло остаться около 50% акций компании.