IT-разработчик Veeam Software привлек $500 млн

Андрей Гордеев / Ведомости

Основанный россиянами швейцарский производитель софта Veeam Software привлек $500 млн инвестиций от американского венчурного фонда Insight Venture Partners и пенсионного фонда Канады Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Об этом говорится в сообщении Veeam Software и Insight Venture Partners. Представитель Veeam отказался назвать доли, которые инвесторы получили в компании, и сколько вложил каждый из них.

Veeam Software – компания, основанная в 2006 г. российскими предпринимателями Андреем Бароновым и Ратмиром Тимашевым. Veeam Software предоставляет различные продукты в области резервного копирования, восстановления, защиты данных и их безопасности, облачного хранения данных. Головной офис компании расположен в Швейцарии, но у нее по-прежнему есть офисы в России (два в Санкт-Петербурге и один в Москве). Согласно сообщению компании, у нее более 325 000 заказчиков, а годовая выручка достигает $1 млрд. В разговоре с Bloomberg Тимашев уточнил, что по итогам года компания рассчитывает получить прибыль в размере $100 млн.

Insight Venture Partners купил миноритарную долю в Veeam еще в 2013 г. и долгие годы оставался советником основателей, приводятся в сообщении слова Ратмира Тимашева. По словам предпринимателя, они знакомы с партнерами фонда Майклом Триплеттом и Джеффом Хорингом с 2002 г., поскольку те инвестировали в их первую с Бароновым компанию Aelita Software (она была продана за $115 млн).

Компания планирует использовать полученные инвестиции для экспансии бизнеса, причем как за счет органического роста, так и за счет поглощений, говорится в сообщении Veeam. В январе 2018 г. Veeam совершила одну из первых своих покупок – приобрела компанию N2WS, которая предоставляет решения для защиты и аварийного восстановления данных, хранящихся в облачном сервисе Amazon Web Services. В результате инвестиций Veeam присоединится к таким лидирующим на своих рынках компаниям, как Amazon и Apple, став лидером на рынке резервного копирования и управления данными, приводятся в сообщении Veeam слова Триплетта из Insight Venture Partners.

«Ведомости» ожидают комментарий Insight Venture Partners и CPPIB.