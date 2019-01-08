Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Усманову не нужен биллинг
USM продал основного разработчика биллинга для «Мегафона»
«Петер-сервис» войдет в новый холдинг Антона Черепенникова
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«Петер-сервис», ранее принадлежавший структурам холдинга USM Алишера Усманова, сменил владельца
Андрей Махонин / Ведомости
Разработчик биллинговых систем «Петер-сервис», ранее принадлежавший структурам холдинга USM Алишера Усманова, сменил владельца. Владельцем 100% «Петер-сервиса» стала компания «Икс холдинг» (по данным СПАРК, на 99% принадлежит Антону Черепенникову). Об этом «Ведомостям» рассказала представитель «Икс холдинга» Юлия Остроухова и подтвердили представитель USM Елена Мартынова и гендиректор «Петер-сервиса» Игорь Горьков.
Источник, близкий к одной из сторон, утверждает, что сумма сделки составила около 20 млрд руб. Сделка была денежной, уточнили представители USM и «Икс холдинга», отказавшиеся комментировать ее сумму.
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