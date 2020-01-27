Apple решила запатентовать стеклянный iMac

Apple хочет зарегистрировать патент на создание iMac со стеклянным корпусом, пишут The Verge и Patently. Компания подала заявку в бюро патентов США в мае 2019 г., но СМИ обратили на это внимание только сейчас. Как отмечают издания, речь идет о компьютере-моноблоке, который можно будет сгибать. Место сгиба будет находиться между дисплеем и клавиатурой.