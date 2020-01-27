Заместителем министра связи стала соавтор закона о «суверенном рунете»

Бокова – соавтор резонансных законопроектов и законов в сфере связи и IT. Например, она вместе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым написала «закон о суверенном рунете»: он предусматривает централизованное управление трафиком россиян в случае внешних угроз и чрезвычайных ситуаций. Чтобы такое управление стало возможным, операторам связи придется расставить специальное оборудование на своих сетях. Закон «о суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 г.