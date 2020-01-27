Заместителем министра связи стала соавтор закона о «суверенном рунете»
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Людмилу Бокову. Назначенная Бокова – полная тезка сенатора Людмилы Боковой, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Поздно вечером 27 января сенатор Бокова не ответила на запрос «Ведомостей». «Ведомости» также направили запрос в пресс-службу правительства.
Бокова – соавтор резонансных законопроектов и законов в сфере связи и IT. Например, она вместе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым написала «закон о суверенном рунете»: он предусматривает централизованное управление трафиком россиян в случае внешних угроз и чрезвычайных ситуаций. Чтобы такое управление стало возможным, операторам связи придется расставить специальное оборудование на своих сетях. Закон «о суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 г.
Также Бокова была соавтором законов о признании физических лиц иноагентами и о фейковых новостях.
Кроме того, она вместе с Клишасом была соавтором законопроекта о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной информации, а также предлагала ограничить нелегальную продажу сим-карт и создать сервис для проверки банками сведений об абонентах мобильных операторов. Эти идеи пока не реализованы.