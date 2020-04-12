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Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков

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В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков. Минкомсвязи России указано в качестве разработчика приложения. Первым внимание на приложение обратил The Bell. Выход приложения не анонсировался, однако в истории версий на App Store указано, что первая версия приложения была опубликована неделю назад.

Вход в приложение осуществляется через портал госуслуг. При заполнении анкеты пользователю необходимо указать, был ли он за границей в течение последних 14 дней, контактировал ли с больным коронавирусом, ходит ли он на работу или соблюдает самоизоляцию. В Минкомсвязи не смогли оперативно прокомментировать, какие категории граждан должны будут пользоваться этим ПО. При входе приложение просит заполнить анкету (ФИО, дата рождения, пол, гражданство, адрес регистрации и фактического проживания) и сделать селфи, а также назвать цель выхода из дома. После заполнения анкеты для пользователя будет сгенерирован уникальный QR-код.

Позже Минкомсвязи прокомментировало появление приложения. Оно запущено в тестовом режиме и не является обязательным для использования, говорится в заявлении ведомства. В Москве цифровые пропуска будут выдаваться с помощью других технологических решений.

В Москве и Московской области на следующей неделе начнет действовать пропускной режим. Оформление цифровых пропусков, представляющих собой буквенно-числовой код, начнется с 13 апреля, а уже с 15-го их наличие станет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте. Ходить пешком пока можно будет без пропусков.

Ранее по теме: Что нужно знать о пропускном режиме в Москве и Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных