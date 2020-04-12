Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков

Вход в приложение осуществляется через портал госуслуг. При заполнении анкеты пользователю необходимо указать, был ли он за границей в течение последних 14 дней, контактировал ли с больным коронавирусом, ходит ли он на работу или соблюдает самоизоляцию. В Минкомсвязи не смогли оперативно прокомментировать, какие категории граждан должны будут пользоваться этим ПО. При входе приложение просит заполнить анкету (ФИО, дата рождения, пол, гражданство, адрес регистрации и фактического проживания) и сделать селфи, а также назвать цель выхода из дома. После заполнения анкеты для пользователя будет сгенерирован уникальный QR-код.