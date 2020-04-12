Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков. Минкомсвязи России указано в качестве разработчика приложения. Первым внимание на приложение обратил The Bell. Выход приложения не анонсировался, однако в истории версий на App Store указано, что первая версия приложения была опубликована неделю назад.
Вход в приложение осуществляется через портал госуслуг. При заполнении анкеты пользователю необходимо указать, был ли он за границей в течение последних 14 дней, контактировал ли с больным коронавирусом, ходит ли он на работу или соблюдает самоизоляцию. В Минкомсвязи не смогли оперативно прокомментировать, какие категории граждан должны будут пользоваться этим ПО. При входе приложение просит заполнить анкету (ФИО, дата рождения, пол, гражданство, адрес регистрации и фактического проживания) и сделать селфи, а также назвать цель выхода из дома. После заполнения анкеты для пользователя будет сгенерирован уникальный QR-код.
Позже Минкомсвязи прокомментировало появление приложения. Оно запущено в тестовом режиме и не является обязательным для использования, говорится в заявлении ведомства. В Москве цифровые пропуска будут выдаваться с помощью других технологических решений.
В Москве и Московской области на следующей неделе начнет действовать пропускной режим. Оформление цифровых пропусков, представляющих собой буквенно-числовой код, начнется с 13 апреля, а уже с 15-го их наличие станет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте. Ходить пешком пока можно будет без пропусков.