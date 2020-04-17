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В Facebook появится «заботливый лайк»

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В социальной сети Facebook и приложении Messenger появится «заботливый лайк», сообщает USA Today. В Facebook новая эмоция будет отображаться как обнимающий смайлик, а в Messenger — как бьющееся сердце.

Новая эмоция должна помочь быстро выразить заботу или сочувствие, сказала USA Today руководитель приложения Facebook Фидзи Симо. «Учитывая тот кризис, через который мы сейчас проходим, людям без сомнения нужно больше сочувствия», — добавила она.

В 2016 г. Facebook заменила стандартный лайк на шесть «реакций» — лайк («большой палец вверх»), сердце, смех и другие. Периодически в социальной сети появляется седьмая реакция — например, цветок в День матери. Останется ли «заботливый лайк» после пандемии коронавируса, зависит от того, как люди будут использовать его, сказала Симо.

Новый лайк появится в Facebook на следующей неделе, обновление в Messenger появится начиная с этой пятницы, сказал менеджер по техническим коммуникациям Facebook в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Алезандру Войка в своем Twitter. Для того, чтобы выбрать бьющееся сердце в Messenger, нужно нажать и удержать кнопку с обычным сердцем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных