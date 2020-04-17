В Facebook появится «заботливый лайк»

В 2016 г. Facebook заменила стандартный лайк на шесть «реакций» — лайк («большой палец вверх»), сердце, смех и другие. Периодически в социальной сети появляется седьмая реакция — например, цветок в День матери. Останется ли «заботливый лайк» после пандемии коронавируса, зависит от того, как люди будут использовать его, сказала Симо.