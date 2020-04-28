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«Яндекс» выделял негативную информацию в выдаче по запросу «Навальный»

Ведомости

«Яндекс» по запросу об оппозиционере Алексее Навальном выделял ссылки на новости и видео с негативной окраской, сообщает издание TJournal. Один из пользователей заметил, что справа от результатов поиска отображались ссылки о «ботах Навального», вопросы о том, кто спонсирует его.

При запросах об известных людях поисковик отображает биографическую карточку справа с фотографиями и данными о жизни. У карточки Навального, судя по скриншотам TJournal, отображалась вкладка «Истории». В ней были собраны ссылки с собственных сервисов «Яндекса»: агрегатора «Яндекс.Новости», видеохостинга «Яндекс.Видео» и сервиса вопросов и ответов «Яндекс.Кью». Рядом с заголовками из «Яндекс.Новостей» не было указано, какое именно СМИ выпустило новость с этим заголовком.

Позднее пользователь TJournal отметил, что «Яндекс» отключил вкладку «Истории» для карточки Навального. «Ведомости» проверили результаты поиска и не нашли эту вкладку ни у Навального, ни у других известных личностей. «Яндекс» объяснил выдачу информации экспериментом, который был запущен на ограниченное число пользователей, сообщил TJournal. «Ведомости» направили запрос в «Яндекс».

Ранее по теме: «Яндекс.Новости» начнут отключать СМИ от сервиса за нарушение журналистской этики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных