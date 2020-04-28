«Яндекс» выделял негативную информацию в выдаче по запросу «Навальный»
При запросах об известных людях поисковик отображает биографическую карточку справа с фотографиями и данными о жизни. У карточки Навального, судя по скриншотам TJournal, отображалась вкладка «Истории». В ней были собраны ссылки с собственных сервисов «Яндекса»: агрегатора «Яндекс.Новости», видеохостинга «Яндекс.Видео» и сервиса вопросов и ответов «Яндекс.Кью». Рядом с заголовками из «Яндекс.Новостей» не было указано, какое именно СМИ выпустило новость с этим заголовком.
Позднее пользователь TJournal отметил, что «Яндекс» отключил вкладку «Истории» для карточки Навального. «Ведомости» проверили результаты поиска и не нашли эту вкладку ни у Навального, ни у других известных личностей. «Яндекс» объяснил выдачу информации экспериментом, который был запущен на ограниченное число пользователей, сообщил TJournal. «Ведомости» направили запрос в «Яндекс».