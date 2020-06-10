Данные 300 тысяч пользователей Nintendo похитили хакеры

В апреле компания сообщила о том, что злоумышленники получили доступ к идентификаторам Nintendo Network ID (NNID) почти 160 тыс. человек. В новом отчете о расследовании говорится, что число взломанных NNID как минимум на 140 тысяч больше, чем было известно ранее. В результате взлома хакеры похитили личные данные пользователей, в том числе информацию о платежах, которая была привязана к учетным записям. Nintendo пообещала вернуть денежные средства, если ее клиенты понесут финансовые потери из-за утечки данных.