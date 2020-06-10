Данные 300 тысяч пользователей Nintendo похитили хакеры
Данные не менее 300 тысяч пользователей пострадали в результате хакерской атаки на японскую компанию Nintendо, о которой стало известно в апреле. После проведенного компанией расследования выяснилось, что число сетевых идентификаторов, которые подверглись взлому в марте, вдвое больше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщила компания-производитель видеоигр и игровых приставок на своем сайте.
В апреле компания сообщила о том, что злоумышленники получили доступ к идентификаторам Nintendo Network ID (NNID) почти 160 тыс. человек. В новом отчете о расследовании говорится, что число взломанных NNID как минимум на 140 тысяч больше, чем было известно ранее. В результате взлома хакеры похитили личные данные пользователей, в том числе информацию о платежах, которая была привязана к учетным записям. Nintendo пообещала вернуть денежные средства, если ее клиенты понесут финансовые потери из-за утечки данных.
В заявлении Nintendo говорится, что компания отключила возможность входа в основную учетную запись с помощью NNID. Пострадавшим от взлома пользователям придет специальное уведомление и будет оказана поддержка для смены паролей, говорится в заявлении. Компания также рекомендовала своим клиентам использовать только двухступенчатую систему аутентификации для входа в свои учетных записи.
Компания уточнила, что основное число похищенных данных принадлежать пользователям флагманской консоли Nintendo Switch. Эта портативная игровая приставка была и остается одним из хитов продаж японского производителя. Спрос на игровые консоли Switch от Nintendo в 2017 г., когда ее выпустили, был настолько велик, что в Японии людям ради них приходилось стоять в огромных очередях, а в США их трудно было купить даже в онлайн-магазинах