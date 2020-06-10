Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Данные 300 тысяч пользователей Nintendo похитили хакеры

Ведомости

Данные не менее 300 тысяч пользователей пострадали в результате хакерской атаки на японскую компанию Nintendо, о которой стало известно в апреле. После проведенного компанией расследования выяснилось, что число сетевых идентификаторов, которые подверглись взлому в марте, вдвое больше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщила компания-производитель видеоигр и игровых приставок на своем сайте.

В апреле компания сообщила о том, что злоумышленники получили доступ к идентификаторам Nintendo Network ID (NNID) почти 160 тыс. человек. В новом отчете о расследовании говорится, что число взломанных NNID как минимум на 140 тысяч больше, чем было известно ранее. В результате взлома хакеры похитили личные данные пользователей, в том числе информацию о платежах, которая была привязана к учетным записям. Nintendo пообещала вернуть денежные средства, если ее клиенты понесут финансовые потери из-за утечки данных.

В заявлении Nintendo говорится, что компания отключила возможность входа в основную учетную запись с помощью NNID. Пострадавшим от взлома пользователям придет специальное уведомление и будет оказана поддержка для смены паролей, говорится в заявлении. Компания также рекомендовала своим клиентам использовать только двухступенчатую систему аутентификации для входа в свои учетных записи.

Компания уточнила, что основное число похищенных данных принадлежать пользователям флагманской консоли Nintendo Switch. Эта портативная игровая приставка была и остается одним из хитов продаж японского производителя. Спрос на игровые консоли Switch от Nintendo в 2017 г., когда ее выпустили, был настолько велик, что в Японии людям ради них приходилось стоять в огромных очередях, а в США их трудно было купить даже в онлайн-магазинах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных