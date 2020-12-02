Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии

РКН создал реестр российских видеосервисов для возможной предустановки на гаджетах

Ведомости

Роскомнадзор создал реестр российских видеосервисов, владельцы которых смогут претендовать на предустановку приложений на ввозимую в Россию электронику (смартфоны и Smart TV). В реестр вошло более 20 сервисов, которые ориентированы в основном на российскую аудиторию, сообщается на сайте регулятора. 

«В реестр включены АВС, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки», — говорится в сообщении.

В список попали Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV, Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ ПЛЮС», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».

В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Изначально ввести обязательную предустановку российского софта на гаджеты, предназначенные к продаже в России, предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инициатива ведомства входила в дорожную карту по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018–2020 гг., которую в августе 2018 г. утвердил тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Новое требование позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, объясняла ФАС.

Ранее предполагалось, что такой закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники (РАТЭК).  

23 ноября правительство опубликовало постановление о предустановке отечественных программ на технику. В соответствии с документом, на смартфоны и планшеты будут загружать минимум 17 приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. При этом в тексте регламентирован только вид программ. Точный список названий обязано сформировать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Закон об обязательной предустановке должен был вступить в силу в январе 2021 г., однако, как сообщил РБК со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы и председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, его могут перенести на 1 апреля «из-за того, что участники рынка не успеют подготовиться». 

Ранее по теме: Сроки по установке российского софта на смартфоны перенесут на 1 апреля

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных