РКН создал реестр российских видеосервисов для возможной предустановки на гаджетах

23 ноября правительство опубликовало постановление о предустановке отечественных программ на технику. В соответствии с документом, на смартфоны и планшеты будут загружать минимум 17 приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. При этом в тексте регламентирован только вид программ. Точный список названий обязано сформировать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Закон об обязательной предустановке должен был вступить в силу в январе 2021 г., однако, как сообщил РБК со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы и председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, его могут перенести на 1 апреля «из-за того, что участники рынка не успеют подготовиться».