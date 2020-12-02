РКН создал реестр российских видеосервисов для возможной предустановки на гаджетах
Роскомнадзор создал реестр российских видеосервисов, владельцы которых смогут претендовать на предустановку приложений на ввозимую в Россию электронику (смартфоны и Smart TV). В реестр вошло более 20 сервисов, которые ориентированы в основном на российскую аудиторию, сообщается на сайте регулятора.
«В реестр включены АВС, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки», — говорится в сообщении.
В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Изначально ввести обязательную предустановку российского софта на гаджеты, предназначенные к продаже в России, предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инициатива ведомства входила в дорожную карту по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018–2020 гг., которую в августе 2018 г. утвердил тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Новое требование позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, объясняла ФАС.
Ранее предполагалось, что такой закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники (РАТЭК).
23 ноября правительство опубликовало постановление о предустановке отечественных программ на технику. В соответствии с документом, на смартфоны и планшеты будут загружать минимум 17 приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. При этом в тексте регламентирован только вид программ. Точный список названий обязано сформировать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Закон об обязательной предустановке должен был вступить в силу в январе 2021 г., однако, как сообщил РБК со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы и председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, его могут перенести на 1 апреля «из-за того, что участники рынка не успеют подготовиться».