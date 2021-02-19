Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе
Исследовательский аппарат США Perseverance успешно совершил посадку на Марсе, сообщило Нацуправление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Посадка длилась около семи минут. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме. В NASA рассказали, что ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход.
В аккаунте Perseverance в Twitter опубликована первая фотография Марса, сделанная ровером. Президент США Джо Байден поздравил NASA с посадкой аппарата на Марсе. «Поздравляем NASA и всех, чей тяжелый труд сделал возможным историческое приземление Perseverance», — написал президент.
Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021
30 июля 2020 г. с космодрома на мысе Канаверал к Марсу отправилась ракета Atlas 5 с марсоходом Perseverance. В описании к миссии NASA говорилось, что аппарат будет искать признаки древней микробной жизни, изучать геологию и климат планеты, собирать образцы горных пород и отложений для возвращения на Землю. Если все пройдет штатно, эта миссия завершится через 11 лет после начала, в 2031 г.