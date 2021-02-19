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Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе

Ведомости

Исследовательский аппарат США Perseverance успешно совершил посадку на Марсе, сообщило Нацуправление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

Посадка длилась около семи минут. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме. В NASA рассказали, что ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход.

В аккаунте Perseverance в Twitter опубликована первая фотография Марса, сделанная ровером. Президент США Джо Байден поздравил NASA с посадкой аппарата на Марсе. «Поздравляем NASA и всех, чей тяжелый труд сделал возможным историческое приземление Perseverance», — написал президент.

30 июля 2020 г. с космодрома на мысе Канаверал к Марсу отправилась ракета Atlas 5 с марсоходом Perseverance. В описании к миссии NASA говорилось, что аппарат будет искать признаки древней микробной жизни, изучать геологию и климат планеты, собирать образцы горных пород и отложений для возвращения на Землю. Если все пройдет штатно, эта миссия завершится через 11 лет после начала, в 2031 г.

Ранее по теме: Посадка на Марс пройдет в прямом эфире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных