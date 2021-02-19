Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе

30 июля 2020 г. с космодрома на мысе Канаверал к Марсу отправилась ракета Atlas 5 с марсоходом Perseverance. В описании к миссии NASA говорилось, что аппарат будет искать признаки древней микробной жизни, изучать геологию и климат планеты, собирать образцы горных пород и отложений для возвращения на Землю. Если все пройдет штатно, эта миссия завершится через 11 лет после начала, в 2031 г.