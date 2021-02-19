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«Сбер» запустил собственную платформу «умного дома»

Ведомости

«Сбер» запускает платформу «умного дома» и начинает продажу «умных» устройств — смарт-ламп и смарт-розеток — под собственным брендом, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Устройства и приложения экосистемы связаны и вместе могут гораздо больше, чем по-отдельности: утром свет зажжется в заданное время и в комфортном режиме; по дороге в аэропорт не можете вспомнить выключили или нет утюг — умная розетка легко отключается в мобильном приложении; SberPortal расскажет новости для вас, а SberBox покажет мультик ребенку», — рассказал старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Константин Круглов.

Управлять устройствами «Сбера» можно через мобильное приложение «Сбер Салют», экран SberPortal, медиаприставки SberBox и с помощью голосовых помощников. Например, платформа позволит регулировать яркость и цвет ламп, включать и выключать их по одной или все вместе одновременно в любое время, в том числе по таймеру. 

По тому же принципу будут работать и «умные» розетки, позволяющие управлять электроприборами в доме. Устройства можно соединять в группы, а также блокировать их для защиты детей.

Для использования устройств необходимо подключение к интернету. Стоимость одной лампы составит 990 руб., розетки — 1390 руб. 

О трансформации Сбербанка в технологическую компанию «Сбер» президент, председатель правления банка Герман Греф объявил в конце сентября прошлого года. Тогда же он представил семейство виртуальных ассистентов «Салют», смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox.

Ранее по теме: «Сбер» меняет банк на экосистему

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных