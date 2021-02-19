«Сбер» запустил собственную платформу «умного дома»

«Устройства и приложения экосистемы связаны и вместе могут гораздо больше, чем по-отдельности: утром свет зажжется в заданное время и в комфортном режиме; по дороге в аэропорт не можете вспомнить выключили или нет утюг — умная розетка легко отключается в мобильном приложении; SberPortal расскажет новости для вас, а SberBox покажет мультик ребенку», — рассказал старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Константин Круглов.