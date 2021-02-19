«Сбер» запустил собственную платформу «умного дома»
«Сбер» запускает платформу «умного дома» и начинает продажу «умных» устройств — смарт-ламп и смарт-розеток — под собственным брендом, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Устройства и приложения экосистемы связаны и вместе могут гораздо больше, чем по-отдельности: утром свет зажжется в заданное время и в комфортном режиме; по дороге в аэропорт не можете вспомнить выключили или нет утюг — умная розетка легко отключается в мобильном приложении; SberPortal расскажет новости для вас, а SberBox покажет мультик ребенку», — рассказал старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Константин Круглов.
Управлять устройствами «Сбера» можно через мобильное приложение «Сбер Салют», экран SberPortal, медиаприставки SberBox и с помощью голосовых помощников. Например, платформа позволит регулировать яркость и цвет ламп, включать и выключать их по одной или все вместе одновременно в любое время, в том числе по таймеру.
По тому же принципу будут работать и «умные» розетки, позволяющие управлять электроприборами в доме. Устройства можно соединять в группы, а также блокировать их для защиты детей.
Для использования устройств необходимо подключение к интернету. Стоимость одной лампы составит 990 руб., розетки — 1390 руб.
О трансформации Сбербанка в технологическую компанию «Сбер» президент, председатель правления банка Герман Греф объявил в конце сентября прошлого года. Тогда же он представил семейство виртуальных ассистентов «Салют», смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox.