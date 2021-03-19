Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Пользователи Facebook, а также принадлежащих ему социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp пожаловались на сбои в работе всех трех сервисов, следует из данных на портале Downdetector.
Наибольшее число жалоб зафиксировано на Instagram. К 20:33 мск их число превысило 23 тыс. 54% пользователей сообщили о проблемах с загрузкой соцсети, еще 31% — со входом в приложение. Согласно графику Downdetector, трудности наблюдаются у жителей России, Польши, Германии, Австрии и других европейских стран.
На WhatsApp пожаловались свыше 10 тыс. человек. 95% из них сказали, что не могут подключиться к серверу. Сбой затронул те же страны, что и в случае с Instagram.
О трудностях с Facebook сообщило наименьшее число пользователей — чуть более 400. У 89% возникли проблемы с сайтом, у 10% — со входом в аккаунт. Сбой преимущественно затронул Европу — Польшу, Чехию, Финляндию и Германию.