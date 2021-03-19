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Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Ведомости

Пользователи Facebook, а также принадлежащих ему социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp пожаловались на сбои в работе всех трех сервисов, следует из данных на портале Downdetector.

Наибольшее число жалоб зафиксировано на Instagram. К 20:33 мск их число превысило 23 тыс. 54% пользователей сообщили о проблемах с загрузкой соцсети, еще 31% — со входом в приложение. Согласно графику Downdetector, трудности наблюдаются у жителей России, Польши, Германии, Австрии и других европейских стран.

На WhatsApp пожаловались свыше 10 тыс. человек. 95% из них сказали, что не могут подключиться к серверу. Сбой затронул те же страны, что и в случае с Instagram.

О трудностях с Facebook сообщило наименьшее число пользователей — чуть более 400. У 89% возникли проблемы с сайтом, у 10% — со входом в аккаунт. Сбой преимущественно затронул Европу — Польшу, Чехию, Финляндию и Германию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных