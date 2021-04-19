Операторов могут обязать хранить отправленные по интернету данные в течение трех лет
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого операторы связи будут обязаны хранить данные о передаче через интернет сообщений и медиафайлов между пользователями в течение трех лет, а также передавать эти данные по требованию правоохранительных органов.
Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной базы парламента.
Законопроектом предлагается внести поправки в действующий закон «О связи». В пояснительной записке указано, что он подготовлен с целью «установления перечня информации, которую собственник или иной владелец технологических сетей связи, имеющий номер автономной системы, обязан хранить и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».
Ранее Минцфиры подготовило законопроект, который вносит изменения в ст. 63 «Тайна связи» закона «О связи». Статью предлагается дополнить пунктом, закрепляющим возможность правоохранительных органов получить сведения о местонахождении конкретного абонента от операторов сотовой связи в рамках оперативно-разыскной деятельности, то есть без соответствующего решения суда, которое необходимо сейчас.