Чернышенко анонсировал запуск сетей 5G в городах-миллионниках через три года

В 2019 г. «Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение с правительством России о разработке дорожной карты развития сетей пятого поколения. Осенью прошлого года эта дорожная карта была утверждена кабмином и сейчас реализуется. В том числе документ предусматривает субсидии для «Ростеха» на создание российской технологической базы 5G до 2024 г. в объеме чуть менее 21,5 млрд руб. Общий бюджет, необходимый для развертывания 5G в России, до конца 2024 г. составляет 208 млрд руб.