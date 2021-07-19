Чернышенко анонсировал запуск сетей 5G в городах-миллионниках через три года
Сети 5G на российском оборудовании планируется запустить в городах-миллионниках через три года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В городах-миллионниках через три года в планах запустить сети 5G на отечественном оборудовании», – сказал Чернышенко. Он отметил, что над этой задачей активно работает госкорпорация «Ростех».
В 2019 г. «Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение с правительством России о разработке дорожной карты развития сетей пятого поколения. Осенью прошлого года эта дорожная карта была утверждена кабмином и сейчас реализуется. В том числе документ предусматривает субсидии для «Ростеха» на создание российской технологической базы 5G до 2024 г. в объеме чуть менее 21,5 млрд руб. Общий бюджет, необходимый для развертывания 5G в России, до конца 2024 г. составляет 208 млрд руб.