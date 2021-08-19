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Правительство предложило допустить присяжных до дел в сфере IT

Ведомости

Правительство планирует внести в законодательство поправки, согласно которым присяжные заседатели будут наделены правом рассматривать экономические дела в сфере IT. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст плана мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». 

Представитель Минцфиры утверждает, что данную меру предложили компании. Она должна повысить удовлетворенность участников рынка условиями ведения бизнеса в России, а также сократить отток разработчиков из юрисдикции. 

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев подтвердил изданию, что именно она выдвинула идею. Участники рынка, выдвинувшие идею, надеются на лояльность присяжных к бизнесу и на более тщательное расследование дел для таких судов. «По нашему опыту суды в специфике IT разбираться не хотят и зачастую выносят решения неадекватные», — рассказал изданию глава ГК «Брэйн системс» Андрей Яковлев.

В России суд присяжных на данный момент рассматривает только уголовные дела по определенным статьям. К ним относятся статьи о похищении человека, бандитизме, геноциде, реабилитации нацизма, производстве, сбыте и контрабанде наркотиков и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных