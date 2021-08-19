Правительство предложило допустить присяжных до дел в сфере IT

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев подтвердил изданию, что именно она выдвинула идею. Участники рынка, выдвинувшие идею, надеются на лояльность присяжных к бизнесу и на более тщательное расследование дел для таких судов. «По нашему опыту суды в специфике IT разбираться не хотят и зачастую выносят решения неадекватные», — рассказал изданию глава ГК «Брэйн системс» Андрей Яковлев.