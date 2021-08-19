Правительство предложило допустить присяжных до дел в сфере IT
Правительство планирует внести в законодательство поправки, согласно которым присяжные заседатели будут наделены правом рассматривать экономические дела в сфере IT. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст плана мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».
Представитель Минцфиры утверждает, что данную меру предложили компании. Она должна повысить удовлетворенность участников рынка условиями ведения бизнеса в России, а также сократить отток разработчиков из юрисдикции.
Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев подтвердил изданию, что именно она выдвинула идею. Участники рынка, выдвинувшие идею, надеются на лояльность присяжных к бизнесу и на более тщательное расследование дел для таких судов. «По нашему опыту суды в специфике IT разбираться не хотят и зачастую выносят решения неадекватные», — рассказал изданию глава ГК «Брэйн системс» Андрей Яковлев.
В России суд присяжных на данный момент рассматривает только уголовные дела по определенным статьям. К ним относятся статьи о похищении человека, бандитизме, геноциде, реабилитации нацизма, производстве, сбыте и контрабанде наркотиков и другие.