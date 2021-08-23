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«Калашников» выпустил «умное ружье» для смартфона

Ведомости

Группа компаний «Калашников» представила серийную версию новейшего SMART-ружья MP-155 Ultima, которое синхронизируется с мобильными устройствами. Его цена по предзаказу составит 130 000 руб., сообщили в пресс-службе ГК.

«За прошедший год был кардинально переработан бортовой ПК – теперь он на системе Android. Дизайн был также адаптирован под возможность использовать ружье с отделяемым прикладом – только с пистолетной рукояткой», — рассказали в пресс-службе.

Ружье создано на базе классического охотничьего ружья MP-155. Его главная особенность — способность обучать своего владельца. Бортовой ПК оружия имеет цифровой дисплей, часы, компас, секундомер, таймер, счетчик выстрелов и индикатор остатка патронов. Модель использует патрон 12/70, емкость магазина — семь патронов (+1). Длина ствола — 510 мм, длина всего оружия — 810/1020 мм, вес — 4,2 кг. Ружье построено по модульному принципу, что позволяет владельцу «кастомизировать» изделие для своих потребностей, говорится в сообщении.

Впервые новинка была представлена год назад на форуме «Армия-2020». А мировая премьера состоялась в феврале этого года на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби. В этом году форум проходит с 22 по 28 августа на базе подмосковного выставочного центра «Патриот».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных