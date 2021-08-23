«Калашников» выпустил «умное ружье» для смартфона

Впервые новинка была представлена год назад на форуме «Армия-2020». А мировая премьера состоялась в феврале этого года на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби. В этом году форум проходит с 22 по 28 августа на базе подмосковного выставочного центра «Патриот».