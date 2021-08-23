«Калашников» выпустил «умное ружье» для смартфона
Группа компаний «Калашников» представила серийную версию новейшего SMART-ружья MP-155 Ultima, которое синхронизируется с мобильными устройствами. Его цена по предзаказу составит 130 000 руб., сообщили в пресс-службе ГК.
«За прошедший год был кардинально переработан бортовой ПК – теперь он на системе Android. Дизайн был также адаптирован под возможность использовать ружье с отделяемым прикладом – только с пистолетной рукояткой», — рассказали в пресс-службе.
Ружье создано на базе классического охотничьего ружья MP-155. Его главная особенность — способность обучать своего владельца. Бортовой ПК оружия имеет цифровой дисплей, часы, компас, секундомер, таймер, счетчик выстрелов и индикатор остатка патронов. Модель использует патрон 12/70, емкость магазина — семь патронов (+1). Длина ствола — 510 мм, длина всего оружия — 810/1020 мм, вес — 4,2 кг. Ружье построено по модульному принципу, что позволяет владельцу «кастомизировать» изделие для своих потребностей, говорится в сообщении.
Впервые новинка была представлена год назад на форуме «Армия-2020». А мировая премьера состоялась в феврале этого года на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби. В этом году форум проходит с 22 по 28 августа на базе подмосковного выставочного центра «Патриот».