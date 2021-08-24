Минобороны заключило контракты на 500 млрд рублей на новое оружие и модернизацию
Минобороны России заключило около 40 контрактов на общую сумму в примерно 500 млрд руб. на форуме «Армия», заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
«Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд руб.», — сказал Криворучко (цитата по ТАСС). По его словам, эти контракты подразумевают пополнение российской армии более чем 1300 единицами новой военной техники, а также 150 единицами стоящей на вооружении.
Ранее сегодня опорный оборонный банк ПСБ и холдинг «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») заключили кредитный договор о выделении ААК «Прогресс» порядка 40 млрд руб. Эти средства пойдут в том числе для обеспечения дальнейшего производства модифицированного ударного вертолета Ка-52М.
Кроме того, накануне гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал подписание нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов С-400. Россия и Турция договорились о поставках в последнюю С-400 в конце 2017 г. При этом в начале текущего года руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир рассказал, что Анкара готова приобрести второй комплект ЗРК у России при условии передачи технологий производства. Передаст ли Россия эти технологии, Михеев не уточнял.