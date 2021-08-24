Минобороны заключило контракты на 500 млрд рублей на новое оружие и модернизацию

Кроме того, накануне гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал подписание нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов С-400. Россия и Турция договорились о поставках в последнюю С-400 в конце 2017 г. При этом в начале текущего года руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир рассказал, что Анкара готова приобрести второй комплект ЗРК у России при условии передачи технологий производства. Передаст ли Россия эти технологии, Михеев не уточнял.