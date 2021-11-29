В России разработают технологию анализа психики с помощью соцсетей

По мнению института, распространение технологий, которые используют цифровые следы для анализа личности, даст возможность оценивать личность и прогнозировать ее поведение без психологического тестирования, которое можно провести только по добровольному согласию человека. Один из таких источников — соцсети, в которых есть много информации об увлечениях, интересах, записях пользователя, которые фиксируют показатели его поведенческой активности.