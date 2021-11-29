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В России разработают технологию анализа психики с помощью соцсетей

Ведомости

ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Ванникова» объявил тендер на проведение исследования о возможности использования искусственного интеллекта для диагностики психологического состояния человека по его соцсетям, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок. Стоимость тендера — 36 млн руб., итоги подведут 29 ноября.

Из документов на портале следует, что институт получил грант от Аналитического центра при правительстве, который является генеральным заказчиком проекта. Размер гранта не раскрывается. Победитель тендера должен будет выполнить работы до 1 сентября 2024 г. 

По мнению института, распространение технологий, которые используют цифровые следы для анализа личности, даст возможность оценивать личность и прогнозировать ее поведение без психологического тестирования, которое можно провести только по добровольному согласию человека. Один из таких источников — соцсети, в которых есть много информации об увлечениях, интересах, записях пользователя, которые фиксируют показатели его поведенческой активности. 

В пресс-службе аналитического центра рассказали изданию, что для анализа соцсетей планируется использовать искусственный интеллект. В программе института предусмотрено создание доверенной технологии диагностики свойств личности, добавили в пресс-службе.

Там пояснили, что технологию будут применять для оценки состояния людей, которые принимают ключевые государственные и корпоративные решения, и для распознавания манипуляции большими группами людей, оценки творческого потенциала работников и моделирования их профессионального развития. Также технология поможет выявлять и своевременно реагировать на разжигание межнациональной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение к террористической деятельности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных