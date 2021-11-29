Сечин предложил России и Китаю совместно развивать низкоуглеродные технологии

Он отметил, что энергетические контакты России и Китая не ограничиваются нефтью и газом, а главы двух стран поставили цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. При этом энергетика сохранит ключевую роль в отношениях России и Китая, уверен глава «Роснефти», даже в условиях глобального пересмотра подходов к ее развитию. «Российские компании усиливают акцент на поставках потребителям “зеленой” энергии с низким углеродным следом, что полностью соответствует долгосрочному энергетическому видению обеих стран», — заявил глава «Роснефти».