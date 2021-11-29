Сечин предложил России и Китаю совместно развивать низкоуглеродные технологии
России и Китаю целесообразно совместно развивать и внедрять низкоуглеродные технологии в нефтегазовых проектах, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
«Наши страны обладают значительным потенциалом низкоуглеродной энергетики, добыча углеводородов также становится все более высокотехнологичной. В этой связи полагал бы целесообразным рассмотреть возможность объединения наших усилий по разработке и внедрению высокотехнологичных низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в совместных проектах в нефтегазовой отрасли», — сказал Сечин.
Он отметил, что энергетические контакты России и Китая не ограничиваются нефтью и газом, а главы двух стран поставили цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. При этом энергетика сохранит ключевую роль в отношениях России и Китая, уверен глава «Роснефти», даже в условиях глобального пересмотра подходов к ее развитию. «Российские компании усиливают акцент на поставках потребителям “зеленой” энергии с низким углеродным следом, что полностью соответствует долгосрочному энергетическому видению обеих стран», — заявил глава «Роснефти».