Роскомнадзор предупредил о блокировке еще шести VPN-сервисов
Роскомнадзор наложит ограничения на использование в России шести VPN-сервисов — Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, сообщается на сайте ведомства.
Регулятор уведомил «о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». В связи с этим Роскомнадзор попросил ведомства, которые используют указанные программы, уведомить об этом Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования «для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».
2 сентября Роскомнадзор заблокировал VPN-сервисы Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сославшись на нарушение ими российского законодательства. Как пояснили в агентстве, все они помогают получить доступ к запрещенной информации и ресурсам, в том числе связанным с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду. 17 июня по той же причине были заблокированы VyprVPN и OperaVPN.
Роскомнадзор напомнил, что компании, которым VPN необходим для бесперебойной работы программного обеспечения и приложений, занесены в «белые списки».
VPN (Virtual Private Network) представляет собой совокупность технологий, которые позволяют обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. Такие сервисы могут использоваться в том числе для обхода блокировок интернет-ресурсов.