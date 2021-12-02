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Роскомнадзор предупредил о блокировке еще шести VPN-сервисов

Ведомости

Роскомнадзор наложит ограничения на использование в России шести VPN-сервисов — Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, сообщается на сайте ведомства.

Регулятор уведомил «о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». В связи с этим Роскомнадзор попросил ведомства, которые используют указанные программы, уведомить об этом Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования «для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

2 сентября Роскомнадзор заблокировал VPN-сервисы Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сославшись на нарушение ими российского законодательства. Как пояснили в агентстве, все они помогают получить доступ к запрещенной информации и ресурсам, в том числе связанным с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду. 17 июня по той же причине были заблокированы VyprVPN и OperaVPN. 

Роскомнадзор напомнил, что компании, которым VPN необходим для бесперебойной работы программного обеспечения и приложений, занесены в «белые списки». 

VPN (Virtual Private Network) представляет собой совокупность технологий, которые позволяют обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. Такие сервисы могут использоваться в том числе для обхода блокировок интернет-ресурсов. 

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных