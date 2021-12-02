Роскомнадзор предупредил о блокировке еще шести VPN-сервисов

2 сентября Роскомнадзор заблокировал VPN-сервисы Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сославшись на нарушение ими российского законодательства. Как пояснили в агентстве, все они помогают получить доступ к запрещенной информации и ресурсам, в том числе связанным с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду. 17 июня по той же причине были заблокированы VyprVPN и OperaVPN.