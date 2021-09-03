Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

В агентстве напомнили, что компании, которым VPN необходим для бесперебойной работы программного обеспечения и приложений, занесены в «белые списки». Так, 27 из 64 отраслевых организаций, от которых ведомство получило сообщения, применяют заблокированные сервисы для обеспечения 33 технологических процессов. В итоге компании представили свыше 100 IP-адресов для их исключения из политик ограничения доступа.