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Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

Ведомости

Роскомнадзор 2 сентября заблокировал шесть VPN-сервисов — Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сообщается на сайте ведомства. Все они нарушают законодательство страны, пояснил регулятор. 

«Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В агентстве напомнили, что компании, которым VPN необходим для бесперебойной работы программного обеспечения и приложений, занесены в «белые списки». Так, 27 из 64 отраслевых организаций, от которых ведомство получило сообщения, применяют заблокированные сервисы для обеспечения 33 технологических процессов. В итоге компании представили свыше 100 IP-адресов для их исключения из политик ограничения доступа.

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17 июня Роскомнадзор по той же причине заблокировал VyprVPN и OperaVPN. После этого Opera приостановила поддержку подобных сервисов в своих браузерах на территории России. 

VPN (Virtual Private Network) представляет собой совокупность технологий, которые позволяют обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. Такие сервисы могут использоваться в том числе для обхода блокировок интернет-ресурсов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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