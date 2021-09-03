Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов
Роскомнадзор 2 сентября заблокировал шесть VPN-сервисов — Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сообщается на сайте ведомства. Все они нарушают законодательство страны, пояснил регулятор.
«Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
В агентстве напомнили, что компании, которым VPN необходим для бесперебойной работы программного обеспечения и приложений, занесены в «белые списки». Так, 27 из 64 отраслевых организаций, от которых ведомство получило сообщения, применяют заблокированные сервисы для обеспечения 33 технологических процессов. В итоге компании представили свыше 100 IP-адресов для их исключения из политик ограничения доступа.
17 июня Роскомнадзор по той же причине заблокировал VyprVPN и OperaVPN. После этого Opera приостановила поддержку подобных сервисов в своих браузерах на территории России.
VPN (Virtual Private Network) представляет собой совокупность технологий, которые позволяют обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. Такие сервисы могут использоваться в том числе для обхода блокировок интернет-ресурсов.