Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах на территории России
Opera приостановила поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего менеджера по связям с общественностью компании Юлию Синдзелорц.
«Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории РФ в той форме, в которой она оказывалась ранее», – говорится в сообщении. В Opera отметили, что этот предупредительный шаг позволит компании и впредь оставаться приверженной конфиденциальности и безопасности пользователей.
Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что ведомство ограничило с 17 июня использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Мера введена в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому запрещенному контенту. При этом ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.