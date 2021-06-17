Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах на территории России

«Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории РФ в той форме, в которой она оказывалась ранее», – говорится в сообщении. В Opera отметили, что этот предупредительный шаг позволит компании и впредь оставаться приверженной конфиденциальности и безопасности пользователей.