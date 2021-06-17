Роскомнадзор ограничил работу VPN-сервиса Opera
Роскомнадзор ввел с 17 июня ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, сообщила пресс-служба ведомства.
«С 17 июня 2021 г. вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», – говорится в сообщении. Мера введена в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому запрещенному контенту.
Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В частности, в «белые списки» включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний, объяснили в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что социальная сеть Twitter оставила неудаленными 490 запрещенных в России материалов, Facebook и Instagram – более 3,7 тыс. , Google и YouTube – более 5,2 тыс. Компании привлечены к административной ответственности.