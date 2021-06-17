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Роскомнадзор ограничил работу VPN-сервиса Opera

Ведомости

Роскомнадзор ввел с 17 июня ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, сообщила пресс-служба ведомства.

«С 17 июня 2021 г. вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», – говорится в сообщении. Мера введена в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому запрещенному контенту.

Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В частности, в «белые списки» включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний, объяснили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что социальная сеть Twitter оставила неудаленными 490 запрещенных в России материалов, Facebook и Instagram – более 3,7 тыс. , Google и YouTube – более 5,2 тыс. Компании привлечены к административной ответственности.

Ранее по теме: Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных