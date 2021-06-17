Роскомнадзор ограничил работу VPN-сервиса Opera

«С 17 июня 2021 г. вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», – говорится в сообщении. Мера введена в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому запрещенному контенту.