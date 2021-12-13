Ракета «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Протон-М» с космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«В понедельник, 13 декабря 2021 года, в 15:07 по московскому времени состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», изготовленными в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)», — говорится в сообщении госкорпорации.
Все этапы полета — отделение ступеней и сброс створок головного обтекателя — прошли в штатном режиме, подчеркнули в «Роскосмосе».
«Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения первого космического аппарата «Экспресс-АМУ7» составит 17 часов 50 минут, для второго «Экспресс-АМУ3» — 18 часов 7 минут», — добавили в компании.
«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» предназначены для обеспечения услуг связи и вещания на территории России, а также обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.