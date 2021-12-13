Ракета «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура

«В понедельник, 13 декабря 2021 года, в 15:07 по московскому времени состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», изготовленными в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)», — говорится в сообщении госкорпорации.