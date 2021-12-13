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Ракета «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура

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Российская ракета-носитель «Протон-М» с космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«В понедельник, 13 декабря 2021 года, в 15:07 по московскому времени состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», изготовленными в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)», — говорится в сообщении госкорпорации.

Все этапы полета — отделение ступеней и сброс створок головного обтекателя — прошли в штатном режиме, подчеркнули в «Роскосмосе».

«Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения первого космического аппарата «Экспресс-АМУ7» составит 17 часов 50 минут, для второго «Экспресс-АМУ3» — 18 часов 7 минут», — добавили в компании.

«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» предназначены для обеспечения услуг связи и вещания на территории России, а также обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных