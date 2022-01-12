Глава МВД Германии допустила блокировку Telegram в стране

«Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис, – это было бы явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен, – тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости», – добавила министр.