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Глава МВД Германии допустила блокировку Telegram в стране

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера Telegram в стране из-за нового законодательства, по которому социальные сети должны сообщать властям о противоправном контенте. 

«Мы — правовое государство, но и исключать этого (блокировку. — Ред.) мы тоже не можем. Блокировка была бы очень серьезным шагом и явно последним средством. Перед этим все другие меры должны быть исчерпаны», — сказала она в интервью немецкой газете Die Zeit.

«Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис, – это было бы явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен, – тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости», – добавила министр. 

По словам Фезер, мессенджеру регулярно выписываются предписания о нарушениях законодательства, но их исполнение «частично буксует». Для урегулирования сложившейся ситуации требуется общеевропейское решение, подчеркнула министр.

С 1 февраля этого года в Германии вступает в силу закон, по которому социальные сети должны будут не только удалять противоправный контент, но и отчитываться о процессе в Федеральное ведомство уголовной полиции. 

Глава Минюста Германии Марко Бушман 9 января в интервью газете Bild заявил, что Telegram грозят миллионные штрафы в случае невыполнения местного законодательства. Он также призывал основателя мессенджера Павла Дурова назначить официального представителя в стране для решения юридических вопросов. 

Как пишет Bloomberg, претензии властей Германии к Telegram связаны с использованием мессенджера как платформы для «экстремистских групп». Речь идет об использовании мессенджера для организации «демонстраций против политики правительства в отношении пандемии», отмечает агентство. Власти расследуют «угрозы убийства» в Telegram в адрес Мануэлы Швезиг, премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных