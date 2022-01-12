Глава МВД Германии допустила блокировку Telegram в стране
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера Telegram в стране из-за нового законодательства, по которому социальные сети должны сообщать властям о противоправном контенте.
«Мы — правовое государство, но и исключать этого (блокировку. — Ред.) мы тоже не можем. Блокировка была бы очень серьезным шагом и явно последним средством. Перед этим все другие меры должны быть исчерпаны», — сказала она в интервью немецкой газете Die Zeit.
«Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис, – это было бы явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен, – тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости», – добавила министр.
По словам Фезер, мессенджеру регулярно выписываются предписания о нарушениях законодательства, но их исполнение «частично буксует». Для урегулирования сложившейся ситуации требуется общеевропейское решение, подчеркнула министр.
С 1 февраля этого года в Германии вступает в силу закон, по которому социальные сети должны будут не только удалять противоправный контент, но и отчитываться о процессе в Федеральное ведомство уголовной полиции.
Глава Минюста Германии Марко Бушман 9 января в интервью газете Bild заявил, что Telegram грозят миллионные штрафы в случае невыполнения местного законодательства. Он также призывал основателя мессенджера Павла Дурова назначить официального представителя в стране для решения юридических вопросов.
Как пишет Bloomberg, претензии властей Германии к Telegram связаны с использованием мессенджера как платформы для «экстремистских групп». Речь идет об использовании мессенджера для организации «демонстраций против политики правительства в отношении пандемии», отмечает агентство. Власти расследуют «угрозы убийства» в Telegram в адрес Мануэлы Швезиг, премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.