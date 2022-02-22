«Коммерсантъ»: Минцифры ищет применение для планшетов на российской ОС
Минцифры ищет новых пользователей для 312 000 планшетов на российской операционной системе «Аврора», которые использовались при переписи населения в 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. По его словам, новых владельцев для планшетов нужно найти до 1 сентября, однако госорганы не готовы забрать их в нынешнем состоянии.
Собеседник издания рассказал, что МВД примет планшеты только после существенной доработки: устройство должно интегрироваться с информационной системой обеспечения деятельности МВД, иметь приложения для работы ГИБДД и дактилоскопический датчик.
В Росстате изданию сообщили, что до 1 марта ведомство должно удалить с планшетов информацию после переписи и передать их Минцифры. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко изданию рассказали, что Минцифры в рамках поручения президента ведет работу по передаче планшетов, закупленных для переписи населения. В Минцифры заявили, что обсуждают с ведомствами, которые потенциально готовы забрать устройства, в том числе с МВД. В последнем не ответили на запрос издания.
Второй собеседник издания рассказал, что планшеты могут передать Минздраву и Минпросвещения, однако там тоже считают, что устройства нельзя использовать в нынешнем состоянии, а разработка и установка на «Аврору» специальных приложений может отнять более года. В Минздраве изданию сообщили, что прорабатывают вопрос использования таких планшетов в медорганизациях. В Минпросвещения не ответили на запрос.
Эксперты отметили, что разработка приложений для ОС «Аврора» может занять до двух лет, а за это время устройства морально устареют. Если у министерств уже есть приложения для Android, на планшеты можно было бы просто установить эту операционную систему.
ОС «Аврора» уже была установлена на 360 000 планшетов для переписи населения, которая планировалась на 2020 г., но была перенесена 2021 г. В 2017 г. 15 000 устройств на ней закупила «Почта России», а в ноябре 2019 г. РЖД объявила, что проектирует смартфоны на «Авроре».