«Коммерсантъ»: Минцифры ищет применение для планшетов на российской ОС

В Росстате изданию сообщили, что до 1 марта ведомство должно удалить с планшетов информацию после переписи и передать их Минцифры. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко изданию рассказали, что Минцифры в рамках поручения президента ведет работу по передаче планшетов, закупленных для переписи населения. В Минцифры заявили, что обсуждают с ведомствами, которые потенциально готовы забрать устройства, в том числе с МВД. В последнем не ответили на запрос издания.