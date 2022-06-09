«Ростелеком» может получить GSM-частоты в двух регионах
Госкомиссия по радиочастотам в конце июня может выделить «Ростелекому» частоты 880-890 МГц и 925-035 МГц для развития сотовой связи в стандарте GSM в Астраханской области и Башкортостане, сообщил РБК со ссылкой на материалы к заседанию, подлинность которых подтвердили несколько участников рынка. Компания может получить частоты на 10 лет, однако основания этого в материалах не указаны. Ранее считалось, что в России нет свободных частот в диапазоне 900 МГц, а если их находили, то выставляли на торги.
В «Ростелекоме» изданию сообщили, что компания попросила выделить ей частоты GSM 900/1800 для проекта устранения «цифрового неравенства». «Ростелеком» планирует установить в деревнях и селах с населением 100-500 человек базовые станции. Такие частоты оптимальны для голосовой связи, но у компании они есть не во всех регионах. В Минцифры отметили, что окончательная повестка заседания ГКРЧ еще не сформирована, а итоговые решения будут приняты на заседании.
Источник издания в одном из крупных операторов рассказал, что полосы частот, которые хочет получить «Ростелеком», ранее выделили «Мегафону» и частично другим операторам. По его словам, такой ресурс должен выделяться только через торги и формально Роскомнадзор должен отказать «Ростелекому», потому что частоты уже выделили «Мегафону».
Представитель «Мегафона» сообщил, что у компании достаточно частот в Астраханской области и Башкортостане, чтобы предоставлять услуги связи. В компании отметили, что выделять новые частоты можно только за счет их высвобождения от действующих пользователей через процедуру торгов. «Мегафон» готов был бы рассмотреть необходимость участия в них, добавили в компании.