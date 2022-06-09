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«Ростелеком» может получить GSM-частоты в двух регионах

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Госкомиссия по радиочастотам в конце июня может выделить «Ростелекому» частоты 880-890 МГц и 925-035 МГц для развития сотовой связи в стандарте GSM в Астраханской области и Башкортостане, сообщил РБК со ссылкой на материалы к заседанию, подлинность которых подтвердили несколько участников рынка. Компания может получить частоты на 10 лет, однако основания этого в материалах не указаны. Ранее считалось, что в России нет свободных частот в диапазоне 900 МГц, а если их находили, то выставляли на торги. 

В «Ростелекоме» изданию сообщили, что компания попросила выделить ей частоты GSM 900/1800 для проекта устранения «цифрового неравенства». «Ростелеком» планирует установить в деревнях и селах с населением 100-500 человек базовые станции. Такие частоты оптимальны для голосовой связи, но у компании они есть не во всех регионах. В Минцифры отметили, что окончательная повестка заседания ГКРЧ еще не сформирована, а итоговые решения будут приняты на заседании. 

Источник издания в одном из крупных операторов рассказал, что полосы частот, которые хочет получить «Ростелеком», ранее выделили «Мегафону» и частично другим операторам. По его словам, такой ресурс должен выделяться только через торги и формально Роскомнадзор должен отказать «Ростелекому», потому что частоты уже выделили «Мегафону».

Представитель «Мегафона» сообщил, что у компании достаточно частот в Астраханской области и Башкортостане, чтобы предоставлять услуги связи. В компании отметили, что выделять новые частоты можно только за счет их высвобождения от действующих пользователей через процедуру торгов. «Мегафон» готов был бы рассмотреть необходимость участия в них, добавили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных