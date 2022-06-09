«Ростелеком» может получить GSM-частоты в двух регионах

Госкомиссия по радиочастотам в конце июня может выделить «Ростелекому» частоты 880-890 МГц и 925-035 МГц для развития сотовой связи в стандарте GSM в Астраханской области и Башкортостане, сообщил РБК со ссылкой на материалы к заседанию, подлинность которых подтвердили несколько участников рынка. Компания может получить частоты на 10 лет, однако основания этого в материалах не указаны. Ранее считалось, что в России нет свободных частот в диапазоне 900 МГц, а если их находили, то выставляли на торги.