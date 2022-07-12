На госуслугах появилась возможность продажи автомобиля
На портале госуслуг заработал электронный сервис купли-продажи подержанного автомобиля, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.
«Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге», — сказано в сообщении.
Для совершения сделки очная встреча продавца и покупателя не потребуется. В Минцифры также отметили удобство этого нововведения: в частности, не нужно будет искать документ-образец для заполнения, типовой документ будет загружен на портале. Также снижается риск совершения ошибки, поскольку все данные, необходимые для заключения сделки, будут автоматически заполнены, говорится в сообщении.
В процессе заключения сделки госуслуги автоматически проверят, есть ли на автомобиле ограничения, находится ли он в розыске или в залоге. Для совершения онлайн-сделки обе стороны должны быть старше 18 лет, иметь подтвержденные записи на госуслугах и установить приложение «Госключ», при помощи которого подписывается документ.
Для регистрации автомобиля также необходимо наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, и диагностической карты для автомобиля старше четырех лет.
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