Газета
Технологии

На госуслугах появилась возможность продажи автомобиля

Ведомости

На портале госуслуг заработал электронный сервис купли-продажи подержанного автомобиля, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.

«Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге», — сказано в сообщении.

Для совершения сделки очная встреча продавца и покупателя не потребуется. В Минцифры также отметили удобство этого нововведения: в частности, не нужно будет искать документ-образец для заполнения, типовой документ будет загружен на портале. Также снижается риск совершения ошибки, поскольку все данные, необходимые для заключения сделки, будут автоматически заполнены, говорится в сообщении.

В процессе заключения сделки госуслуги автоматически проверят, есть ли на автомобиле ограничения, находится ли он в розыске или в залоге. Для совершения онлайн-сделки обе стороны должны быть старше 18 лет, иметь подтвержденные записи на госуслугах и установить приложение «Госключ», при помощи которого подписывается документ.

Для регистрации автомобиля также необходимо наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, и диагностической карты для автомобиля старше четырех лет.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных