На госуслугах появилась возможность продажи автомобиля

Для совершения сделки очная встреча продавца и покупателя не потребуется. В Минцифры также отметили удобство этого нововведения: в частности, не нужно будет искать документ-образец для заполнения, типовой документ будет загружен на портале. Также снижается риск совершения ошибки, поскольку все данные, необходимые для заключения сделки, будут автоматически заполнены, говорится в сообщении.