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Дубай планирует создать 40 000 рабочих мест в метавселенной

Ведомости

Власти Дубая запускают проект «Метавселенная Дубая». Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно проекту, в течение пяти лет правительство планирует создать 40 000 дополнительных виртуальных рабочих мест и принести в бюджет $4 млрд.

«Сегодня мы запустили стратегию “Метавселенная Дубая”, направленную на стимулирование инноваций в области новых технологий», — отметил в Twitter наследный принц эмирата шейх Хамдан бин Мохаммед.

Целью проекта является увеличение числа блокчейн-компаний в 5 раз за 5 лет. По словам шейха, на сегодняшний день в Дубае уже работает более 1000 компаний в секторе метавселенной и блокчейна. Их деятельность приносит национальной экономике $500 млн.

«Стратегия уделяет особое внимание развитию талантов и инвестированию в будущее путем предоставления необходимой поддержки для обучения разработчиков, создателей контента и пользователей цифровых платформ в пространстве метавселенной», — цитирует Bloomberg сообщение государственного агентства ОАЭ WAM.

Метавселенная представляет собой цифровое пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными объектами с помощью аватаров. Крупнейшие компании города уже присоединяются к метавселенной. В апреле 2022 г. авиакомпания Emirates Airline заявила о планах по созданию NFT и метавселенной. Продвижением в цифровой реальности заинтересовалась и девелоперская компания Damac Group. Сообщается, что она планирует строить города в метавселенной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных