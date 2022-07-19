Дубай планирует создать 40 000 рабочих мест в метавселенной

Метавселенная представляет собой цифровое пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными объектами с помощью аватаров. Крупнейшие компании города уже присоединяются к метавселенной. В апреле 2022 г. авиакомпания Emirates Airline заявила о планах по созданию NFT и метавселенной. Продвижением в цифровой реальности заинтересовалась и девелоперская компания Damac Group. Сообщается, что она планирует строить города в метавселенной.