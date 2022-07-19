Дубай планирует создать 40 000 рабочих мест в метавселенной
Власти Дубая запускают проект «Метавселенная Дубая». Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно проекту, в течение пяти лет правительство планирует создать 40 000 дополнительных виртуальных рабочих мест и принести в бюджет $4 млрд.
«Сегодня мы запустили стратегию “Метавселенная Дубая”, направленную на стимулирование инноваций в области новых технологий», — отметил в Twitter наследный принц эмирата шейх Хамдан бин Мохаммед.
Целью проекта является увеличение числа блокчейн-компаний в 5 раз за 5 лет. По словам шейха, на сегодняшний день в Дубае уже работает более 1000 компаний в секторе метавселенной и блокчейна. Их деятельность приносит национальной экономике $500 млн.
«Стратегия уделяет особое внимание развитию талантов и инвестированию в будущее путем предоставления необходимой поддержки для обучения разработчиков, создателей контента и пользователей цифровых платформ в пространстве метавселенной», — цитирует Bloomberg сообщение государственного агентства ОАЭ WAM.
Метавселенная представляет собой цифровое пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными объектами с помощью аватаров. Крупнейшие компании города уже присоединяются к метавселенной. В апреле 2022 г. авиакомпания Emirates Airline заявила о планах по созданию NFT и метавселенной. Продвижением в цифровой реальности заинтересовалась и девелоперская компания Damac Group. Сообщается, что она планирует строить города в метавселенной.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса