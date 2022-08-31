Face Pay начнет работу в тестовом режиме на всех станциях МЦК с 3 сентября
С 3 сентября на всех станциях МЦК начнет работу в тестовом режиме система оплаты проезда Face Pay, сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
«Готовимся к полноценному запуску Face Pay на МЦК для пассажиров. Уже с 3 сентября оплатить проезд по биометрии можно будет на любой станции кольца в тестовом режиме», — сказал заместитель мэр Москвы Максим Ликсутов.
Также заммэра добавил, что мэр столицы Сергей Собянин поручил расширить внедрение Face Pay и сделать его удобнее. В данный момент, уточнил Ликсутов, в системе более 190 000 пользователей и их число растет. Однако выбор оплаты проезда останется за пассажирами, отметил он.
С 1 сентября к системе Face Pay планируется постепенно подключить 15 станций, среди которых «Кутузовская», «Автозаводская», «Андроновка», «Балтийская», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Дубровка», «ЗИЛ», «Зорге», «Измайлово», «Коптево», «Лихоборы», «Локомотив», «Нижегородская» и «Окружная», сказано в сообщении.
Face Pay заработал на станциях метро еще с 15 октября 2021 г. Подключиться к нему можно в приложении «Метро Москвы».
Ликсутов 26 июля говорил, что оплату при помощи Face Pay планируется масштабировать: она в будущем станет доступна также для пассажиров регулярных речных маршрутов, а также рассматривается возможность ее применения в «Аэроэкспрессе».
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