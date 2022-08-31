Face Pay начнет работу в тестовом режиме на всех станциях МЦК с 3 сентября

Также заммэра добавил, что мэр столицы Сергей Собянин поручил расширить внедрение Face Pay и сделать его удобнее. В данный момент, уточнил Ликсутов, в системе более 190 000 пользователей и их число растет. Однако выбор оплаты проезда останется за пассажирами, отметил он.