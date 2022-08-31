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Face Pay начнет работу в тестовом режиме на всех станциях МЦК с 3 сентября

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С 3 сентября на всех станциях МЦК начнет работу в тестовом режиме система оплаты проезда Face Pay, сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«Готовимся к полноценному запуску Face Pay на МЦК для пассажиров. Уже с 3 сентября оплатить проезд по биометрии можно будет на любой станции кольца в тестовом режиме», — сказал заместитель мэр Москвы Максим Ликсутов.

Также заммэра добавил, что мэр столицы Сергей Собянин поручил расширить внедрение Face Pay и сделать его удобнее. В данный момент, уточнил Ликсутов, в системе более 190 000 пользователей и их число растет. Однако выбор оплаты проезда останется за пассажирами, отметил он.

С 1 сентября к системе Face Pay планируется постепенно подключить 15 станций, среди которых «Кутузовская», «Автозаводская», «Андроновка», «Балтийская», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Дубровка», «ЗИЛ», «Зорге», «Измайлово», «Коптево», «Лихоборы», «Локомотив», «Нижегородская» и «Окружная», сказано в сообщении.

Face Pay заработал на станциях метро еще с 15 октября 2021 г. Подключиться к нему можно в приложении «Метро Москвы».

Ликсутов 26 июля говорил, что оплату при помощи Face Pay планируется масштабировать: она в будущем станет доступна также для пассажиров регулярных речных маршрутов, а также рассматривается возможность ее применения в «Аэроэкспрессе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных