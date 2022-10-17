«Коммерсантъ»: доля бракованных микросхем из Китая выросла до 40%

Генеральный директор Центра современной электроники Иван Покровский рассказал, что заказчики начали самостоятельно закупать компоненты в Китае и других странах, не имея опыта и технологий проверки поставщиков и продукции. Он утверждает, что данная проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли».