«Коммерсантъ»: доля бракованных микросхем из Китая выросла до 40%
С начала специальной военной операции на Украине доля бракованных микросхем и компонентов, поставляемых российским компаниям из Китая, возросла с 2% до 40%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.
Собеседник издания полагает, что причиной является прекращение официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с партнерами из РФ, что привело к ввозу электроники и компонентов через неофициальных поставщиков.
«Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства», — заявил собеседник на российском рынке электроники.
Генеральный директор Центра современной электроники Иван Покровский рассказал, что заказчики начали самостоятельно закупать компоненты в Китае и других странах, не имея опыта и технологий проверки поставщиков и продукции. Он утверждает, что данная проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли».
По сведениям «Коммерсанта», в Минпромторг РФ не поступала информация об увеличении доли бракованных компонентов.
Проблему слабого контроля за качеством продукции, импортируемой российскими компаниями, признает также исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он считает, что увеличение процента брака на 40% приведет к росту цен на российское оборудование.
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