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«Коммерсантъ»: доля бракованных микросхем из Китая выросла до 40%

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С начала специальной военной операции на Украине доля бракованных микросхем и компонентов, поставляемых российским компаниям из Китая, возросла с 2% до 40%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

Собеседник издания полагает, что причиной является прекращение официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с партнерами из РФ, что привело к ввозу электроники и компонентов через неофициальных поставщиков.

«Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства», — заявил собеседник на российском рынке электроники.

Генеральный директор Центра современной электроники Иван Покровский рассказал, что заказчики начали самостоятельно закупать компоненты в Китае и других странах, не имея опыта и технологий проверки поставщиков и продукции. Он утверждает, что данная проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли».

По сведениям «Коммерсанта», в Минпромторг РФ не поступала информация об увеличении доли бракованных компонентов.

Проблему слабого контроля за качеством продукции, импортируемой российскими компаниями, признает также исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он считает, что увеличение процента брака на 40% приведет к росту цен на российское оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных