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«Автотор» подтвердил планы по выпуску первых электрокаров в 2023 году

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Калининградский «Автотор» намерен выпустить первые электромобили с аккумуляторами «Росатома» в 2023 г., сообщил генеральный директор Александр Сорокин, передает «Интерфакс».

«Наши планы по выпуску в 2023 г. первой партии из 200 электромобилей подтверждаются. На них будут стоять аккумуляторы, сделанные "Росатомом". Первые модули они уже изготовили и передали нам на испытания», — заявил Сорокин.

Сорокин отметил, что работа «Автотора» по подготовке к масштабному производству электромобилей идет целенаправленно и планомерно по различным направлениям. В сентябре сообщалось, что компания планирует завершить строительство восьми заводов по производству электрокаров в 2022 г. и выделить на это 5,7 млрд руб.

«Начнем производство электромобилей. Это не полностью разработка наших конструкторов, инженеров и технологов, но мы принимали непосредственное участие в разработке конструкции. Рассчитываем, что в следующем году у нас появится этот новый автомобиль», — говорил в сентябре основатель «Автотора» Владимир Щербаков.

14 октября стало известно, что «Росатом» начал строительство завода по выпуску батарей для электромобилей в Калининградской области на территории Балтийской АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных