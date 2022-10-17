«Автотор» подтвердил планы по выпуску первых электрокаров в 2023 году

«Начнем производство электромобилей. Это не полностью разработка наших конструкторов, инженеров и технологов, но мы принимали непосредственное участие в разработке конструкции. Рассчитываем, что в следующем году у нас появится этот новый автомобиль», — говорил в сентябре основатель «Автотора» Владимир Щербаков.