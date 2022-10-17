«Автотор» подтвердил планы по выпуску первых электрокаров в 2023 году
«Наши планы по выпуску в 2023 г. первой партии из 200 электромобилей подтверждаются. На них будут стоять аккумуляторы, сделанные "Росатомом". Первые модули они уже изготовили и передали нам на испытания», — заявил Сорокин.
Сорокин отметил, что работа «Автотора» по подготовке к масштабному производству электромобилей идет целенаправленно и планомерно по различным направлениям. В сентябре сообщалось, что компания планирует завершить строительство восьми заводов по производству электрокаров в 2022 г. и выделить на это 5,7 млрд руб.
«Начнем производство электромобилей. Это не полностью разработка наших конструкторов, инженеров и технологов, но мы принимали непосредственное участие в разработке конструкции. Рассчитываем, что в следующем году у нас появится этот новый автомобиль», — говорил в сентябре основатель «Автотора» Владимир Щербаков.
14 октября стало известно, что «Росатом» начал строительство завода по выпуску батарей для электромобилей в Калининградской области на территории Балтийской АЭС.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.