В работе приложения Райффайзен-банка произошел сбой
В мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой. При попытке входа отображается сообщение «не получилось войти, попробуйте снова».
В Райффайзенбанке подтвердили «кратковременные» проблемы пользователей при входе в мобильное приложение. Однако позже сбои были устранены и сервисы возобновили работу.
«Сейчас "Райффайзен онлайн" работает штатно», — сообщили в пресс-службе банка. Причины сбоя там не уточнили.
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