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У «Яндекс Go» произошел сбой

Ведомости

При попытке заказать такси в «Яндекс Go» появляется надпись «Неизвестная ошибка», убедился корреспондент «Ведомостей». Сбой также зафиксирован в сервисе Uber. Там приложение выдает надпись «Не удалось завершить операцию».

Пользователи Twitter сообщают о сложностях с заказом такси. Так, пользователь из Казани опубликовал скриншот приложения «Яндекса», там сказано, что «повторно заказать такси можно будет через одну минуту».

Ранее сбои в работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошли 24 июня. Тогда при попытке вызвать такси с помощью мобильного приложения на смартфонах Android и iOS появлялись сообщения «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения» и «Неизвестная ошибка». В мае приложение не могло определить местонахождение пользователя и выдавало ошибку. Проблему удалось устранить за несколько часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных