У «Яндекс Go» произошел сбой
При попытке заказать такси в «Яндекс Go» появляется надпись «Неизвестная ошибка», убедился корреспондент «Ведомостей». Сбой также зафиксирован в сервисе Uber. Там приложение выдает надпись «Не удалось завершить операцию».
Пользователи Twitter сообщают о сложностях с заказом такси. Так, пользователь из Казани опубликовал скриншот приложения «Яндекса», там сказано, что «повторно заказать такси можно будет через одну минуту».
Ранее сбои в работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошли 24 июня. Тогда при попытке вызвать такси с помощью мобильного приложения на смартфонах Android и iOS появлялись сообщения «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения» и «Неизвестная ошибка». В мае приложение не могло определить местонахождение пользователя и выдавало ошибку. Проблему удалось устранить за несколько часов.
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