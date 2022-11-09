У «Яндекс Go» произошел сбой

Ранее сбои в работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошли 24 июня. Тогда при попытке вызвать такси с помощью мобильного приложения на смартфонах Android и iOS появлялись сообщения «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения» и «Неизвестная ошибка». В мае приложение не могло определить местонахождение пользователя и выдавало ошибку. Проблему удалось устранить за несколько часов.