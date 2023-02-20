VK выкупила образовательную платформу «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей

«Учи.ру» – это образовательная онлайн-платформа. На ней дети изучают школьные и внешкольные предметы, готовятся к экзаменам, принимают участие в олимпиадах и др. Продуктами и сервисами «Учи.ру» пользуются свыше 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 000 учителей. Помимо образовательной платформы группа компаний «Учи.ру» также развивают школу онлайн-репетиторов «Учи.Дома», образовательный портал «Учи.Ответы» и др. «Учи.ру» называет себя крупнейшей онлайн-платформой России для школьного и самостоятельного обучения.