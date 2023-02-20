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VK выкупила образовательную платформу «Учи.ру» за 8,7 млрд рублей

Ведомости

VK стала единственным владельцем образовательной платформы для школьников «Учи.ру», выкупив оставшиеся 75% за 8,7 млрд руб, сообщила пресс-служба компании.

«VK консолидировала крупнейшую онлайн-платформу для школьников Учи.ру, выкупив оставшуюся долю в размере 75%. Сумма сделки составила 8,7 млрд рублей. Сделка усилит позиции VK в сегменте дополнительного школьного образования», – следует из пресс-релиза VK.

8 декабря 2020 г. стало известно, что VK (тогда Mail.ru Group) станет совладельцем «Учи.ру». О решении инвестировать в онлайн-сервис «Ведомостям» тогда сообщили в компании. VK выкупила 25% в «Учи.ру» за 3,75 млрд руб. Сделка была закрыта 17 декабря 2020 г.

«Учи.ру» – это образовательная онлайн-платформа. На ней дети изучают школьные и внешкольные предметы, готовятся к экзаменам, принимают участие в олимпиадах и др. Продуктами и сервисами «Учи.ру» пользуются свыше 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 000 учителей. Помимо образовательной платформы группа компаний «Учи.ру» также развивают школу онлайн-репетиторов «Учи.Дома», образовательный портал «Учи.Ответы» и др. «Учи.ру» называет себя крупнейшей онлайн-платформой России для школьного и самостоятельного обучения.

Ранее по теме: Mail.ru Group станет совладельцем онлайн-сервиса «Учи.ру»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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